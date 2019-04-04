'Karbondioksit seviyesi en son bu kadar yükseldiğinde Güney Kutbu'nda ağaçlar vardı'

Bilim insanlarına göre karbondioksit seviyesinin en son bu kadar yüksek olduğu zamanlarda Güney Kutbu'nda ağaçlar yetişiyordu. Bulgular, küresel ısınmanın boyutunu ve dünyanın geleceğini göstermesi bakımından bir hayli önem taşıyor.
"Dünyanın atmosferinde en son ne zaman bugünkü kadar çok karbondioksit vardı?" sorusunun yanıtını arayan bilim insanları bu olduğunda Güney Kutbu civarında kayın ve kozalaklı ağaçların yetiştiği, deniz seviyesinin şimdikinden 20 metre daha yüksek olduğu ve küresel sıcaklıkların da 3-4 derece daha fazla olduğu tespitini yaptı.
Tortulları ve bitki fosillerini inceleyen uzmanlar, Güney Kutbu civarındaki sıcaklıkların Pliyosen çağda şimdikinden 20 derece daha fazla olduğunu ortaya koydu.
BUZUL ÇAĞINA BU DÖNEMDE GİRİLDİ
Pliyosen Çağ, yaklaşık 5 milyon yıl öncesinden 2 milyon yıl öncesine dek süren üçüncü jeolojik çağın son dönemi olarak biliniyor. Daha önce başlayan küresel soğuma eğilimi bu çağda da devam etti, kutup buzulları büyüdü ve dönemin sonlarına doğru buzul çağına girildi.
Günümüz memelileri bu dönemde ortaya çıkarken; pek çok soyu tükenmiş tür de bu dönemde yaşadı. Bu dönemin en önemli olaylarından biri de yüksek primatların —ilk insanlar da dahil- ortaya çıkması oldu.
'GRÖNLAND VE BATI ANTARKTİKA OLMAZDI'
İngiltere'deki Imperial College London'da görev yapan iklim değişikliği uzmanı ve jeofizikçi Martin Siegert, iklim değişikliğinin etkilerini anlamak için geçmişe bakmanın önemli bir bakış açısı sağladığını ve özellikle Pliyosen çağın mukayese için uygun bir örnek olduğunu belirtti.
Siegert, "Haberin ana başlığı şu: Sıcaklıklar bugüne kıyasla 3-4 derece fazlaydı ve deniz seviyesi de 15-20 metre yüksekti. Şöyle düşünün; Grönland buz örtüsü artık yok, Batı Antarktika buz örtüsü artık yok, Doğu Antarktika buz kütleleri de daralmış" diyerek bulgunun etkilerini açıkladı.
'EVİNİZDE 200 DERECE ISI YAYAN BİR FIRIN OLDUĞUNU DÜŞÜNÜN'
Fosil yakıtların atmosfere karbondioksit salımını hızla artırdığını söyleyen Siegert, atmosfer ve okyanusların buna cevap vermesinin zaman aldığını belirtti.
Siegert, "Eğer evinize bir fırın koyarsanız ve bunu 200 dereceye ayarlarsanız, sıcaklık hemen yayılmaz, biraz zaman alacaktır. İşte aynısı iklim için de geçerli oluyor" diye konuştu.
Atmosferdeki karbondioksit seviyesinin 1 milyon parçacıkta 280 (ppm) olduğu Sanayi Devrimi'nden bu yana halihazırda küresel sıcaklıkların 1 derece arttığına dikkat çeken Siegert, şu anda karbondioksit seviyesinin 1 milyon parçacıkta 412'ye çıktığını ve giderek yükseldiğini dile getirdi. Siegert, gelecek yüzyıllarda sıcaklık artışının da 3-4 derece olacağını belirtti.
Bulgularına dikkat çeken Siegert, bu gidişle Pliyosen çağda görülen deniz seviyesi yüksekliğine ve buzulların erime hızına birkaç bin yılda ulaşabileceği uyarısında bulundu.
British Antarctic Survey (Britanya Antarktika Araştırması) kurumunun direktörü Jane Francis de, "Bu inanılmaz bir keşif. Kayın ağacı fosilleri bulundu. Ben onlara ‘Antarktika'nın son ormanları' diyorum. Bu ağaçlar karbondioksit 1 milyon parçacıkta 400 seviyesindeyken yetişiyordu. Bu, belki de nereye döndüğümüzü gösterebilir" dedi.
Bitkilerin varlığının bölgedeki buz örtüsünün çok daha küçük olduğunu gösterdiğini vurgulayan Francis, "Deniz seviyesindeki 20 metrelik artışın kıyıda yer alan tüm kentlerde ve buralarda yaşayan insanlar üzerinde devasa bir etkisi olur" ifadelerini kullandı.
Kutup bölgelerinin iklim değişikliğini anlamak konusunda özellikle önemli olduğunu söyleyen Francis, "Değişimin ilk nerede yaşandığını ve ne kadar dramatik olduğunu artık biliyoruz" dedi.
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