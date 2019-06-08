Dakikada 33 bin 800 plastik şişeye denk atık Akdeniz'e karışıyor, en çok İtalya ve Türkiye kıyılarına vuruyor

Doğal Hayatı Koruma Vakfı'nın (WWF) raporuna göre Akdeniz'e dakikada 33 bin 880 plastik şişeye denk gelecek kadar plastik atık karışıyor. Kıyılarına en fazla plastik atık vuran ülkelerin başında ise İtalya ve ardından Türkiye geliyor. bu iki ülke atıklardan sorumlu olma konusunda da başı çekiyor.

8 Haziran Dünya Okyanuslar Günü nedeniyle yayımlanan rapora göre Akdeniz'e her yıl 570 bin ton plastik atık karışıyor. Dakikada 33 bin 880 plastik şişenin Akdeniz'e atılmasına denk düşen bu kirliliğin 3'te 2'sinden ise sırasıyla (yüzde 42.5), Türkiye (yüzde 18.9) ve İtalya (yüzde 7.5) sorumlu.

BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın aktardığına göre 'Plastik kirliliğini durduralım: Akdeniz ülkeleri denizlerini nasıl kurtarabilir' başlığını taşıyan raporda Akdeniz'de 247 milyar parça plastik atık bulunduğu hesaplanıyor ve önlem alınmazsa plastik kirliliğinin 2050 yılında 4 katına çıkması bekleniyor.

12 BİN TON ATIK TÜRKİYE KIYILARINA VURUYOR

Akdeniz'e karışan plastik atıkların yüzde 80'i 10 yıl içinde karaya ulaşarak sahil ve kıyı şeridinde kirliliğe yol açıyor.

Her gün 1 km'lik kıyı şeridine 5,1 kg plastik atık vuruyor. Sahil şeritlerinin uzunluğu ve plastik atık miktarının fazlalığı nedeniyle denizden plastik atıkların karaya en çok vurduğu ülkeler arasında da ilk iki sırada İtalya ve Türkiye geliyor.

İtalya kıyılarına yılda 12,6 bin ton, Türkiye kıyılarına ise 12,1 bin ton plastik atık vuruyor.

Akdeniz genelinde kıyı şeridi kirliliğinin en yüksek olduğu alan Türkiye'den Kilikya bölgesi. Kilikya'yı, İspanya'dan Barcelona, İsrail'den Tel Aviv ve İtalya'dan Po Deltası takip ediyor.

Nehirler yoluyla denize plastik atıkların taşınmasında da Türkiye'den Ceyhan ve Seyhan nehirleri, İtalya'dan Po Nehri ve Mısır'dan Nil Nehri en kirli nehirler olarak sorumlu tutuluyor.

İNSANLARIN SİNDİRİM SİSTEMİNE BİLE KARIŞIYOR

Raporda ayrıca dünya genelinde 700'den fazla deniz canlısının plastik kirliliğinden olumsuz etkilendiği, bölgede yaşayan insanların da sindirim sistemine gittikçe daha fazla plastik madde karıştığı belirtiliyor.

WWF, Akdeniz'e kıyısı olan ülkeleri tek kullanımlık plastik ürünleri yasaklama, geri dönüşümü sağlamak için etkili atık işleme sistemlerine yatırım yapma, 2030 yılına kadar doğaya plastik karışmasını önleme amaçlı bağlayıcı bir anlaşma imzalama gibi bir dizi önlemler almaya çağırıyor.