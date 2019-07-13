Kayıt
18:56 13 Temmuz 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Rize'de bulunan Ayder Yaylası'nda incelemelerde bulundu.

    Ayder'deki kaçak yapılar yıkılacak

    © AA / Abdulhamit Topal
    Çevre
    URL'yi kısaltın
    182

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "Tespitlerimizde imar barışına, bölgedeki plan koşullarına uymayan 50 yapı var. Bu yapıların da ağustos ayı sonu itibarıyla gerekli tebligatları yaptıktan sonra yıkımlarını yaparak, Ayder'imizi inşallah 2020 yılı sonu itibarıyla örnek bir turizm cenneti haline getirmek istiyoruz." dedi.

    Kurum, çeşitli ziyaretler ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Rize'de, bir otelde düzenlenen "İl Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı"na katıldı. Toplantının ardından Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'i makamında ziyaret eden Kurum, daha sonra alan incelemesi yapmak üzere Ayder Yaylası'na geçti.

    Ayder Yaylası - Rize
    DHA
    Ayder Yaylası'na Türkiye'nin en uzun teleferik hattı kurulacak

    Yaylada incelemelerde bulunan Kurum, bir süre esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. 

    Kurum, bazı işletmecilerin salıncakların kaldırılmaması talebi üzerine, "Cumhurbaşkanımız 'Ayder'i dünyanın en güzel yeri yapın' diyor. Biz de sizleri incitmeden, kırmadan ve dökmeden buranın dönüşümünü sizlerle birlikte el birliğiyle yapacağız." ifadesini kullandı.

    "Ayder Bilgilendirme Programı" toplantısı da düzenleyen Kurum, toplantı çıkışı gazetecilere yaptığı açıklamada, kentsel dönüşüm, millet bahçesi ve Ayder Çevre Düzenlemesi projelerine ilişkin süreçlerin ilerleme safhasını istişare ettiklerini söyledi.

    Bu çerçevede dün iklim değişikliğiyle ilgili mücadelede önemli kararlar aldıklarını belirten Kurum, "Hem Trabzon'umuzda hem Rize'mizde hem de diğer dört ilimizde iklim değişikliğinin etkilerini en aza indirmek maksadıyla dere güzergahı üzerindeki yıkılma ihtimali, yine selin altında kalma ihtimali olan binaların taşınma sürecini hep birlikte görüştük ve belli kararlar aldık." diye konuştu.

    'SALINCAKLARIMIZI AĞUSTOS SONU İTİBARIYLA BÖLGEDEN TAŞIMIŞ OLACAĞIZ'

    Kurum, Ayder bölgesinin doğal güzelliklerini koruyacak, ecdadın bıraktığı doğal güzellikleri gelecek nesillere aktaracak çok önemli projeyi hayata geçireceklerini belirtti. Ayder projesi kapsamında ağustos ayı içerisinde ihalesi sonuçlanacak bin 800 araç kapasiteli otopark inşaatına başlanacağını ifade eden Kurum, "Vatandaşlarımızın imar planına uymayan yapılarını rezerv konut alanına taşımak suretiyle yaklaşık 55-60 rezerv konut üretiyoruz, burada uygun görmediğimiz yapıları da vatandaşlarımıza destek olmak suretiyle bu alanlara taşımış olacağız." diye konuştu.

    Ayder yaylası
    © Fotoğraf : DHA
    Ayder Yaylası'ndaki kentsel dönüşümün detayları belli oldu

    Kaplıca otel olarak bilinen alana da hem kaplıca termal tesisini yenileyerek hem de turizmi canlandıracak, istihdamı artıracak yeri geldiğinde kongre yapılabilecek önemli bir tesis kazandıracakları projeyi de başlatacaklarını vurgulayan Kurum, şöyle konuştu: "Onun da yine bu yıl içerisinde inşasını yapmış olacağız. Kamuoyunda salıncak alanları olarak bilinen bu alanı da kamulaştırarak hazine mülkiyetine geçirme sürecini başlattık. Bu sürece müteakip de burada salıncakları olan vatandaşlarımıza da kamulaştırma bedellerinin dışında kira yardımı yapmak suretiyle salıncaklarımızı ağustos ayı sonu itibarıyla bu bölgeden taşımış olacağız. Buna ilişkin de yine Ayder bölgesi genelinde imar barışına uymayan kaçak yapıların tespitlerini yaptık, tespitlerimizde imar barışına, bölgedeki plan koşullarına uymayan 50 yapı var. Bu yapıları da ağustos ayı sonu itibarıyla gerekli tebligatları yaptıktan sonra yıkımlarını yaparak, Ayder'imizi inşallah 2020 yılı sonu itibarıyla kaldırımıyla yoluyla aydınlatma direğiyle yürüyüş yollarıyla örnek bir turizm cenneti haline getirmek istiyoruz. Bu noktada hem sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları çerçevesinde hem de şehrimizle bir bütün olarak bu projeyi kısa zamanda gerçekleştirmiş olacağız."

    İlgili konular:

    Her derde deva: Ayder Yaylası
    Erdoğan'ın 'Rezil ettik, kirlettik' dediği Ayder Yaylası'nda kentsel dönüşüm başlıyor
    Ayder Yaylası imara açılıyor
    Etiketler:
    Ayder Yaylası, Rize, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Vatikan'da kayıp Orlandi için açılan iki mezar boş çıktı
    Karikatür
    Gizlice dinleyen dinleyene: Google Asistan da 'kulak misafiri' oluyormuş
    İnfografik
    T-5000 keskin nişancı tüfeği
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet