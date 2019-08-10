Nevşehir’de her yeni doğan ve ölen kişi için fidan dikilecek

Nevşehir’de bundan böyle her yeni doğan bebek ve vefat edenler için bir fidan dikilecek. Bu amaçla Kahveci Dağı eteklerine oluşturulan ‘Vefa Ormanı’na ilk fidanlar Belediye Başkanı Rasim Arı ve vatandaşların katılımı ile dikildi.

Nevşehir’e yeni yeşil alanlar kazandırmak, topluma ağaç ve orman sevgisi aşılamak, fidan dikme alışkanlığı edindirmek, çevre anlayışının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından yeni bir proje başlatıldı.

Proje çerçevesinde bundan böyle şehirdeki hastanelerde her yeni doğan bebek ve vefat edenler için oluşturulan ve Vefa Ormanı adı verilen alana bir fidan dikilecek.

Dikilen fidanların üzerine yeni doğan ve vefat eden kişilerin isimlerinin yazılı olduğu plakalar asılarak bununla ilgili olarak ailelerine Arı’nın mesajı iletilecek.

Arı’nın belediye başkanlığı görevine başladığı ilk günden bu yana Nevşehir’de yeni doğan ve vefat eden için hazırlanan fidanlar ise düzenlenen törenle dikildi. Ailelerinin çocukları ile birlikte katıldıkları törende dikilen çam fidanlarına can suları da Başkan ve vatandaşlarca verildi. Törende ayrıca adlarına fidan dikilen kişiler için Başkan Arı tarafından Yasin okundu.

'EŞİM AĞAÇLARI ÇOK SEVERDİ'

Törene katılan ve eşi Uzman Çavuş Gözmen, İsparta Poligon Atış Bölüğü’nde görev yaparken geçtiğimiz hafta şehit düşen Melahat Gözmen törende duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu. Nevşehir Belediyesi görevlilerince eşi adına dikilen fidanı ve üzerinde eşinin isminin yazılı olduğu plakayı gören Melahat Gözmen ve beraberindeki kızı Yurdagül Gözmen gözyaşlarına hakim olamadı.

Vefat eden eşinin ağacı ve doğayı çok sevdiğini belirten Melahat Gözmen, Arı’ya böyle bir projeyi başlattığı için teşekkür etti. Gözyaşları arasında konuşan Gözmen, “Eşim ağaçları çok severdi. Yeşile, doğaya, ağaçlara aşıktı. Belediyeden bize kendisi için bir fidan dikildiğini duyunca çok duygulandım. Çıkıp buraya geldim ve onun ismini görünce çok mutlu oldum. Bunun başkanımıza çok teşekkür ediyorum. bizleri öylesine mutlu etti ki anlatamam.” dedi.

'NEVŞEHİR'DE VEFANIN ADI RASİM ARI OLDU'

Törene katılan Huriye Pala (55) isimli kişi ise, geçen günlerde ölen kardeşi Yusuf Altay için Arı ile birlikte fidan dikti.

Dikilen fidana can suyunu kendisi verev Huriye Pala, “Bu ormanın ismi Vefa Ormanı ancak Nevşehir’de vefanın adı Rasim Arı oldu. Bizleri öylesine mutlu etti ki bunun tarifi yok. Ölen kardeşim için diktiğimiz fidana belediye ekipleri ile birlikte bizlerde gözümüz gibi bakacağız.” diye konuştu.

Törene katılan vatandaşlara teşekkür eden Arı, Nevşehir’de başlattıkları ağaçlandırma seferberliğine katkı sağlayacak olan bu projenin şehre aynı zamanda nefes aldıracağını ifade etti.

Daha önce Nevşehir’in nüfusunu oluşturan 110 bin kişi için 110 bin fidan dikeceğini açıkladığını ve bu güne kadar bunun 17 bin adedinin dikildiğini açıklayan Arı, Vefa Ormanı içerisine yeni doğan ve vefat edenler için dikilecek fidanlarla Nevşehir’in bu alanda bir rekor kıracağını kaydetti.

Arı, “İnançla, aşkla, sevgiyle ve azimle bu toprakların her evladı için yılmadan çalışan Nevşehir Belediyesi olarak yeni doğan her bir yavrumuz için bir fidanı toprakla buluşturacağız. Dikilen bu fidanlar evladımız ile birlikte büyüyecek. Minik evlatlarımız da inşallah güzel bir şekilde yetişecek, büyüyecek, bilgili, donanımlı bir fert olarak vatana ve millete hizmet bağlamında çok güzel işler ortaya koyacak. Biz de varlıklarıyla gurur duyduğumuz çocuklarımızın başarılarıyla da gurur duymaya devam edeceğiz. Evladımızın; üreten, keşfeden, gelenekleriyle beslenen, farklılıkları zenginlik bilen, çağın yenilik ve teknolojilerine hükmeden, vizyon sahibi, erdemli bir fert olacağına gönülden inanıyoruz. Bunun yanı sıra vefat eden hemşehrilerimize de vefamızı göstermek için birer fidan dikerek bunu ailelerine bildireceğiz.” dedi.

Arı daha sonra fidan dikimine katılan vatandaşlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.