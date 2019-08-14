Araştırma kanıtladı: Yağmurla birlikte plastik yağıyor

Uzmanlar plastik atık kirliliğine dair uyarılarını sürdürürken yapılan bir araştırma tehlikenin boyutlarını gözler önüne serdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden bilim insanlarına göre, Rocky Dağı Ulusal Parkı'nda üç bin metreden fazla yükseklikte alınanlar da dahil olmak üzere Colorado'daki yağmur suyu örneklerinin yüzde 90'ından fazlasında plastik parçalar, boncuk ve lif tespit edildi.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, bilim insanları araştırma bulgularının 'plastiğin ıslak tortusunun sadece kentsel bir durum olmadığını, aksine her yerde bulunduğunu' öne sürdüğünü söylüyor.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi'nin baş araştırmacısı Gregory Weatherbee, "Bence Amerikan halkıyla paylaşabileceğimiz en önemli sonuç etrafta göze görünenden daha fazla plastik olması. Yağmurun, karın içinde hep plastik var. Plastik artık çevremizin bir parçası" yorumunu yaptı.

KUZEY KUTBU'NDA BİLE RASTLANDI

Nisan ayında bir grup araştırmacı Fransa'nın Pirene Dağları'ndaki ücra bir havzada büyük miktarda plastik atık keşfetmişti.

Deniz yaşamı için önemli bir tehdit teşkil ettiği belirtilen mikroplastiklerin izine nehir ve okyanusların yanı sıra Kuzey Kutbu'nda da rastlanmıştı.

Haziran ayında yapılan bir diğer araştırmaya İngiltere'deki nehirlerden alınan her örneği mikroplastik barındırdığını göstermişti.

METREKAREDE 365 PARÇACIK VAR

Çevreye atılan çöplerin mikroplastiklerin ana kaynağı olduğuna inanılıyor. Sentetik kıyafetlerden yayılan plastik lifler de bir diğer önemli kaynak olarak gösteriliyor.

Nature Geoscience'da yayımlanan araştırmaya göre metrekarede 365 mikroplastik parçacık bulunuyor.

Şu anda okyanuslarda 5,25 trilyon parça plastik atık bulunduğu tahmin ediliyor ve son zamanlarda yayımlanan bir rapora göre denizlerdeki plastik miktarı 2025'e gelindiğinde üç katına çıkacak.

Plastiklerin yaklaşık yüzde 40'ının üretildiği yıl içerisinde atık yığınına katıldığı düşünülüyor.