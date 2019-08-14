Araştırma kanıtladı: Yağmurla birlikte plastik yağıyor

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'nden bilim insanlarına göre, Rocky Dağı Ulusal Parkı'nda üç bin metreden fazla yükseklikte alınanlar da dahil olmak üzere Colorado'daki yağmur suyu örneklerinin yüzde 90'ından fazlasında plastik parçalar, boncuk ve lif tespit edildi.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre, bilim insanları araştırma bulgularının 'plastiğin ıslak tortusunun sadece kentsel bir durum olmadığını, aksine her yerde bulunduğunu' öne sürdüğünü söylüyor.
KUZEY KUTBU'NDA BİLE RASTLANDI
Nisan ayında bir grup araştırmacı Fransa'nın Pirene Dağları'ndaki ücra bir havzada büyük miktarda plastik atık keşfetmişti.
Deniz yaşamı için önemli bir tehdit teşkil ettiği belirtilen mikroplastiklerin izine nehir ve okyanusların yanı sıra Kuzey Kutbu'nda da rastlanmıştı.
METREKAREDE 365 PARÇACIK VAR
Çevreye atılan çöplerin mikroplastiklerin ana kaynağı olduğuna inanılıyor. Sentetik kıyafetlerden yayılan plastik lifler de bir diğer önemli kaynak olarak gösteriliyor.
Nature Geoscience'da yayımlanan araştırmaya göre metrekarede 365 mikroplastik parçacık bulunuyor.
Şu anda okyanuslarda 5,25 trilyon parça plastik atık bulunduğu tahmin ediliyor ve son zamanlarda yayımlanan bir rapora göre denizlerdeki plastik miktarı 2025'e gelindiğinde üç katına çıkacak.
Plastiklerin yaklaşık yüzde 40'ının üretildiği yıl içerisinde atık yığınına katıldığı düşünülüyor.
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