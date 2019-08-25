İzmir Büyükşehir Belediyesi: Yaklaşık olarak Karşıyaka kadar büyük bir alan yandı

İzmir Karabağlar'ın kırsal Tırazlı Mahallesi yakınlarında, 18 Ağustos Pazar günü başlayan ve Menderes ile Seferihisar'ın kırsal mahallelerine kadar ilerleyen orman yangını, havadan ve karadan sürdürülen söndürme çalışmalarıyla 53 saat sonra kontrol altına alındı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise yanan alanın büyüklüğünün yaklaşık 5 bin hektar olduğu belirtildi.
Büyükşehir'den yapılan açıklamada, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'nin yangın sonrası alandan elde edilen uydu verilerini esas alarak yaptığı hesaplamalara göre, 3 gün süren yangında 5 bin hektarlık orman alanının alevlerden etkilendiği aktarıldı.
Yangın hattının kuzeyden güneye uzunluğunun 15 kilometre olarak hesaplandığı vurgulandı. Bu hesaba göre yaklaşık olarak İzmir'in Karşıyaka ilçesi kadar (5 bin 110 hektar) büyük alanın yandığının altı çizildi.
#İzmirKüllerindenDoğacak pic.twitter.com/2IP9kUUFoh— İzmir Büyükşehir Belediyesi (@izmirbld) August 25, 2019
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