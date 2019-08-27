Karabağlar Yaylası'nda maden rezerv tespiti amacıyla yapılan sondaj çalışması, tepkiler üzerine durduruldu

Konuya ilişkin AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir ile AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete tarafından yapılan ortak açıklamada, Karabağlar yaylasında 8 santimetre çapında 2-3 sondajla 600-700 metreden numune alınması planlanırken, 'Fethiye Körfezi'ndeki doğa katliamına ve çevre felaketine sebep olan anlayış tarafından algı operasyonu başlatıldığı' ileri sürüldü.

Bu algı operasyonuyla Muğla halkının dikkatinin başka yöne çekilmeye çalışıldığı savunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü tarafından yapılmak istenen sondaj çalışması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum ile görüşülmek ve tekrar değerlendirilmek üzere durdurulmuştur. AK Parti Muğla milletvekilleri ve il başkanlığı olarak Muğlamıza zarar verecek hiçbir oluşuma asla müsaade etmeyeceğimizi bilakis kentimizin sahip olduğu tüm güzellikleri koruyacağımızı bir kez daha saygıyla ifade etmek isteriz."

Düz arazide bulunma özelliği ile dünyaca ünlü olan Muğla’nın Karabağlar Yaylası’nda, taşkömürü aramak için sondaj çalışması başlatılması tepki çekmişti.

Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde bahsettiği Muğla’nın Karabağlar Yaylası'nın 3. Derece Doğal Sit Alanı’nda bulunması nedeniyle izinsiz çivi dahi çakılması yasak olmasına rağmen başlatılan sondaj çalışmalarına ilişkin Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Osman Gürün, Facebook hesabı üzerinden tepki göstermişti.

Gürün şu ifadeleri kullanmıştı: "Muğlamızın kıyıları için canla başla mücadele ederken, kömür arama bahanesiyle coğrafi özellikleri ile emsalsiz olan Karabağlar Yayla’mıza da göz dikildiğini öğreniyoruz. Ülkemizin tüm güzelliklerine yapılan haksızlıklara karşı olduğumuz gibi Menteşe ilçemizin yüreği Karabağları korumaya tüm gücümüzle devam edecek, serinliği ve güzellikleri ile nam salan yaylamızın kömürle anılmasına asla izin vermeyeceğiz."