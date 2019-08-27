Antalya'da çevreyi kirleten iş yerleri için mühür uyarısı: 'Büyük zarardan korunmak için az zararı göze alacağız'

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizm sektörünün sorunlarının başında çevrenin geldiğini belirterek, "Eğer işletmeler inatla atık suyunu dereye, denize, kendi kullandığı plaja veriyorsa artık ceza vermeyle yetinmeyeceğiz. Gidip kapısına mühür vuracağız." dedi.

Vali Karaloğlu, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) Manavgat ilçesinde düzenlenen toplantısında, turizmde tüm zamanların en iyi sezonunu geçirdiklerini söyledi.

Sezon başında 16 milyon turist hedeflediklerini hatırlatan Karaloğlu, 2019 sezonunun 2018'den iyi olacağını, verilerin 16 milyon turist sayısının yakalayacağını gösterdiğini dile getirdi.

Turizm sektörünün çeşitli sorunlar olduğunu, bunların başında çevrenin geldiğini vurgulayan Karaloğlu, "ortak sofra" olarak gördükleri çevreyi kirletmeye kimsenin hakkının bulunmadığını bildirdi.

Çevreyi kirletenleri kentin marka değerine zarar vermemek adına afişe etmediklerini aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti: "Bundan sonra kimse kusura bakmasın. Bugüne kadar ceza veriyorduk. Bundan sonra böyle yapmayacağız. Geçen hafta arkadaşlara talimat verdim, artık başka tedbirler uygulayacağız. Eğer işletmeler inatla atık suyunu dereye, denize, kendi kullandığı plaja veriyorsa artık ceza vermeyle yetinmeyeceğiz. Gidip kapısına mühür vuracağız. İçeride şu kadar müşteri varmış, o bizi ilgilendirmeyecek. Büyük zarardan korunmak için az zararı göze alacağız."