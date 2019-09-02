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15:05 02 Eylül 2019
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    Emine Erdoğan Salda Gölü'nde: Halkımızın mutmain olmasını tavsiye ediyorum

    © AA / Murat Kula
    Çevre
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    'Türkiye'nin Maldivleri' olarak ünlenen Salda Gölü'nü gezen ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Gerçekten görünce mutmain oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum. O halden bu hale gelişi, gerçekten çok güzel bir girişim" dedi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un davetlisi olarak, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü'ne gitti.

    Emine Erdoğan
    © Fotoğraf : İHA
    Emine Erdoğan Salda Gölü'nde incelemelerde bulunacak
    Gölün kıyısında oluşturulan alanda Salda Gölü'nün çevre düzenlemesinden önceki ve sonraki fotoğraflarına bakan Erdoğan, Bakan Kurum ile Lifinia Doğa Proje ve Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'nde geçti.

    Burada bir süredir tedavi altında bulunan pelikanın sağlık durumu hakkında merkez sorumlusu Öztürk Sarıca'dan bilgi alan Erdoğan, daha sonra pelikanı göle bıraktı. 

    Gölü gezdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin cennet köşelerinden biri olan Salda Gölü'nü ilk kez gördüğünü söyledi. 

    Karşılaştığı manzara karşısında çok duygulandığını ve burayı çok beğendiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

    'BİZE 'BURASI BAKANLIK ELİYLE KÖTÜ BİR HALE GETİRİLECEK' DEDİLER'

    "Herkese gelip Salda Gölü'nü görmesini tavsiye ediyorum. Bize ilk söylendiğinde böyle şeyler anlatılmadı. 'Burası bakanlık eliyle kötü bir hale getirilecek' dediler. Ben de Bakanıma bunu bildirdim. Dedi ki, 'Asla böyle bir şey yok. İsterseniz sizi davet ediyorum. Salda Gölü'ne gelin birlikte gezelim. Önceki ve sonraki halini size göstermek istiyorum' dedi. Gerçekten görünce mutmain oldum. Bütün halkımızın da mutmain olmasını tavsiye ediyorum. O halden bu hale gelişi, gerçekten çok güzel bir girişim."

    © İHA /
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    Çalışma dolayısıyla Bakan Kurum'u tebrik eden Erdoğan, gölün çalışmalar bittikten sonraki halini de görmek istediğini ifade etti.

    Erdoğan, gölle ilgili yapılan bilgilendirmeden tatmin olduğunu ve Bakan Kurum'a güvendiğini dile getirdi. 

    Göle gelenlerin araçlarını park ettiği alanın 500-600 metre kadar uzaklıkta olduğuna işaret eden Erdoğan, "Park alanı gerekirse daha da geriye çekilebilir. Halkımız buraya geldiği zaman arabalarını artık gölün dibine kadar çekmeyecekler. İhtiyaçlarını giderebilecekleri, yemek yiyebilecekleri belki ufak bir restoran, duş alabilecekleri modern yerler olabilir. Ancak tabii ki buraya zarar vermeden ve görüntüyü bozmadan tahta veya taştan basit yerler olacağı bilgisi verildi. Bakanımıza güveniyorum ve kendisini tebrik ediyorum." diye konuştu.  

    Gezide, ilk defa bir pelikana dokunduğunu anlatan Erdoğan, "Ne kadar güzel bir hayvan. Buranın bu güzelliğini de keşfetmiş olduk. Pelikanları görmek isteyenler de Salda'ya gelebilir" ifadelerini kullandı.      

    BAKAN KURUM: SİT ALANINI 1.5 KAT ARTIRDIK

    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Emine Erdoğan'ın bugüne kadar çevre ile ilgili her projeye destek olduğunu, kendilerini yalnız bırakmadığını vurguladı.

    Salda Gölü ve çevresine ahşap bariyer sistemi kuruldu
    Salda Gölü ve çevresine ahşap bariyer sistemi kuruldu
    Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne değinen Kurum, proje ile hem israfın önlendiğini hem doğal kaynakların korunduğunu hem de istihdam oluşturulduğunu belirtti. Kurum, 2023 yılına kadar tüm şehirlerde bu projenin hayata geçirileceğini aktardı.

    Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları ile her şehirde millet bahçesinden düzenli depolama tesislerine, atık su arıtma tesislerine kadar birçok projeyi uygulayacaklarını anlatan Kurum, özel çevre koruma bölgelerini de 2023 yılına kadar daha da artıracaklarını söyledi.

    Salda Gölü'ndeki çalışmalar hakkında bilgi veren Kurum, şunları söyledi:

    "14 Mart 2019 tarihinde sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla Salda bölgesinde, 44 kilometrekare olan göl yüzeyini biz 7 kat artırarak 295 kilometrekare alanı bir özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Yine daha önce 5 bin 998 hektar olan sit alanımızı yaklaşık 1.5 kat artırarak 8 bin 500 hektara çıkardık. Amacımız bu bölgede yapılaşmaya hiçbir şekilde müsaade etmemek. O yüzden çevre koruma bölgesini geniş bir alanda ilan ettik. Bu alandaki tüm imar hareketini de takip ediyor olacağız."

    'HİÇBİR ŞEKİLDE BURAYI BETONLAŞTIRMAYACAĞIZ'

    184 metre derinliğindeki gölün magnezyum açısından zengin olduğunu anlatan Kurum, bu nedenle beyaz kumsalların Maldivler'e benzetildiğini kaydetti.

    Şehircilik Bakanı Murat Kurum
    © AA / Erhan Elaldı
    Bakan Kurum'dan Salda Gölü açıklaması: Biz çevreyi korumak için her şeyi yapıyoruz, bölgede yapılaşma olmayacak
    Gölün etrafının 300 bin sucul ve karasal endemik bitki türüne sahip olduğunu ve 38 farklı kuş türüne ev sahipliği yaptığını aktaran Kurum, bu proje ile doğal güzelliklerin korunacağını ve gelecek nesillere aktarılacağını bildirdi.

    Projeye başlamadan önce beyaz kumsal denilen bölgeye vatandaşların araçları ile girebildiklerini ve ihtiyaçlarını giderebilecek bir alan bulamadıklarını dile getiren Kurum, düzenleme yapıldıktan sonra beyaz kumsal alanında kıyı ile kenar arasındaki yaklaşık 600 metrede hiçbir şekilde yapılaşmaya müsaade edilmediğini belirtti. Hiçbir aracın bu bölgeye giremediğini söyleyen Kurum, vatandaşların araçlarını kıyıdan uzağa park edebildiklerini kaydetti.

    Ayrıca projeye başlamadan önce alanda çöplerin toplanmadığını, etrafa dağıldığını gördüklerini dile getiren Kurum, bugün ise çöplerin düzenli alındığını, Bakanlığın sağladığı vidanjörle atık suların temizlendiğini belirtti.

    Bölgede vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşılayabileceği yapıların dışında herhangi bir yapıya izin verilmediğine işaret eden Kurum, "Yapacağımız proje kapsamında bu yapıların dışında herhangi bir yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Hiçbir şekilde burayı betonlaştırmayacağız, asfaltlaştırmayacağız" diye konuştu. 

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    Etiketler:
    Burdur, Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan, Murat Kurum, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Salda Gölü
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