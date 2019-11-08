Koç Holding CEO’su Çakıroğlu: Şirketlerimiz, 2020 sonuna kadar ‘tek kullanımlık’ plastik tüketimine son verecek

Dünyada her yıl 400 milyon ton plastik üretildiğini, bu üretimin yarısından fazlasının ‘tek kullanımlık’ olan plastikler olduğunu vurgulayan Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, 2020 yılı sonuna kadar Koç Topluluğu şirketlerinde ‘tek kullanımlık’ plastik tüketimine son vereceklerini söyledi.

Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, dünyada her yıl 400 milyon ton plastik üretildiğini, bu üretimin yarısından fazlasının ‘tek kullanımlık’ olan ve toplam 12 dakika içinde fonksiyonunu yitirmesinde karşın doğada yok olması yüz yılları bulan plastikler olduğunu vurguladı. Çakıroğlu, 2020 yılı sonuna kadar Koç Topluluğu şirketlerinde ‘tek kullanımlık’ plastik tüketimine son vereceklerini taahhüt ettiklerini belirtirken, “bu hedefi gerçekleştirmek kadar, farkındalığı artırarak bireysel sorumlulukları geliştirmeye” de önem verdiklerinin altını çizdi.

Koç Holding CEO’su Çakıroğlu, Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörü Oya Ünlü Kızıl ile birlikte bir grup gazeteciyi ağırlayarak, topluluğun çevre konusundaki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

T24'ün haberine göre Çakıroğlu'nun açıklamaları şöyle:

- Plastik 20. yüzyıl başlarında çok önemli bir buluş olarak hayatımıza girdi. Ve hayatımızdan çıkmayacak, ihtiyacımız da var. Ancak bu atıkları nasıl daha iyi yönetebiliriz, bu çok önemli. Dünyada her yıl 400 milyon ton plastik üretiliyor. Bu üretimin yarısından fazlası tek kullanımlık olan ve toplam 12 dakika içinde fonksiyonunu yitiren plastik ürünler. Buna karşılık bunların doğada yok olması yüzyılları buluyor.

'Tek kullanımlık plastiğin yerine geçecek malzemeleri belirleyeceğiz'

- Hem kamu, hem sivil toplum, hem de özel sektörün birlikte çalışması gereken bir sorun ile karşı karşıyayız. Bu alanda farkındalık yaratmak da çok önemli. Farkındalık ile bireyleri harekete geçirmek, bireysel sorumlulukları geliştirmek mümkün. Bu konuda Koç Topluluğu çok iddialı bir hedef belirledi; 2020 sonuna kadar Koç Topluluğu işyerlerinde tek kullanımlık plastik ürünlerin kullanımına son vereceğiz, bu ürünleri yok edeceğiz. 90 bini geçen çalışan sayımızla bu hedefe yöneldik. Şu anda envanterimizi çıkarıyoruz, tek kullanımlık plastiğin yerine geçecek malzemeleri belirleyerek, bunları süratle tek kullanımlık plastik ürünlerin yerine geçirmek istiyoruz. Dolayısıyla plastiğin yerine geçecek ürün geliştirmeleri çalışmalarımız da eş zamanlı olarak sürüyor.

- 2020 sonuna kadar ek kullanımlık plastikleri yok etmek iddialı bir hedef, biliyoruz. Ancak -Koç Topluluğu, -hedeflerini ve sözlerini realize eder- bu hedefe de hiç şüphesiz ulaşılacak. Bu bizim için ilk adım ve en önemli kısmı farkındalığı artırarak sorumluluğu kişisel olarak hissettirmek.

'Süreci şeffaf şekilde raporlayacağız'

- Böyle bir taahhüdün şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Bütün süreci raporlayarak yürüteceğiz. İlk adımda başlattığımız envanter çalışması devam ediyor. Kolay olmamasına rağmen 2020 sonuna kadar bu hedefi gerçekleştireceğiz. Önemli olan, bu hedefin gerçekleşmesi kadar farkındalığı artırmak; sonuçtaki hedefimiz plastik kullanımını azaltmak, geri dönüşümü hızlandırmak.

- Koç Topluluğu’nda da plastik alternatifi diğer çalışmalar üretim sürecinde devam ediyor. Çalışmalar ve denemeler yapıyoruz. Mesela Arçelik’teki buzdolabı, çamaşır ve bulaşık makinesi üretiminde bu çalışmalar sürüyor. Mümkün olduğu kadar -yumurta kabuğu gibi- doğal malzemelere yönelmek istiyoruz. Ford’da ‘geri dönüşümlü malzeme’ çalışmaları sürüyor. Bu önemli konuda Koç Topluluğu olarak sorumluluk hissettik ve kamuoyu ile paylaşmak istedik.