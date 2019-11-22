Trabzon Valiliği'nden Turba Bataklığı'na ilişkin açıklama

Konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, Harmantepe ve Seslikaya mevkilerinde bulunan 621 bin 254 metrekarelik alanın, 25 Haziran'da "kesin korunacak hassas alan" ilan edildiği anımsatıldı.

Ayrıca bölgede bulunan 5 milyon 564 bin 76 metrekarelik alanın "sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" ilan edildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

'Yangın zarar vermedi'

"Belirtilen bölgelerde 10 Kasım 2019 tarihinde akşam saatlerinde bitki örtüsü yangını çıkması üzerine yangına itfaiye araçları ve belediye imkanları ile müdahale edilerek kısa sürede söndürülmüştür. İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca yapılan incelemede turbalık alanın sadece küçük bir kısmında ve etrafındaki çayırlık alanlarda kuruyan otların uç kısımlarının yandığı, yangının dip kısımlara sirayet etmediği ve turbalığa herhangi bir zarar vermediği tespit edilmiştir.

Basında yer alan '10 bin yıllık hazine kül oldu' şeklindeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır."

Açıklamada, Köprübaşı Kaymakamlığı ve Jandarma Komutanlığınca, bitki örtüsü yangınlarının kimler tarafından çıkarıldığının tespitine yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Turbalık nedir?

Turbalıklar, sulak alanların etrafındaki bitkilerin su altında oksijensiz kalarak çok yavaş bir şekilde çürümesi sonucu meydana gelen doğal yaşam alanları. Oluşumu binlerce yıl süren turbalıklardaki bitki kalıntıları, 'yaşayan arşiv' niteliğinde. Çıkarılan bitki örneklerinden insanoğlunun o yöreye ne zaman geldiği ve hangi ürünleri yetiştirdiğine dair önemli bilgilere ulaşmak mümkün.

Turbalık kapsamındaki Ağaçbaşı Yaylası ve Turba Bataklığı, Trabzon ili Köprübaşı ilçesinin güneyinde, ilçeye 30 kilometrelik orman yolu bağlantısı bulunan, 2 bin 100 metre yükseklikte. Alan, başta böcek yiyen ile bataklık yosunu bitkisi, Kafkas kurbağası ile semender türleri olmak üzere endemik ve nesli tehlikede canlı türlerini bünyesinde barındırıyor. Ayrıca bataklık çevresinde de dağ zambakları ve birçok endemik orkide türü de mevcut.