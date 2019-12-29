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15:51 29 Aralık 2019
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    Belgrad Ormanı

    Belgrad Ormanı için anket: Çöp bırakanlara yaptırım uygulanmasını isteyenlerin oranı yüzde 92

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    Çevre
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    Bitki ve canlı çeşitliliğini yıllardan bu yana koruyarak kentin doğal zenginliğini temsil eden Belgrad Ormanı'na ilişkin yapılan ankette, vatandaşların yüzde 92'sinin ormandan ayrılırken çöplerini bırakanlara yaptırım uygulanmasını istediği ortaya çıktı.

    Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği tarafından Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti'nin finansmanı ve Yerel STK'lar Hibe Programı'nın desteğiyle 'İstanbul Belgrad Ormanındaki Gelişme Planlarına Halkın Taleplerini Dahil Eden Katılımcı Bir Süreç Oluşturulması' projesi gerçekleştirildi.

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    © DHA /
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    Proje kapsamında, Osmanlı Devleti’nden bugüne su kaynakları, doğal yapısı ve kültürel değerleri hassasiyetle korunan 5 bin 524 hektarlık ormanın 251 hektarlık alanındaki Bentler Tabiat Parkı, Mehmet Akif Ersoy Tabiat Parkı, Neşetsuyu Tabiat Parkı, Falih Rıfkı Atay Tabiat Parkı, Kömürcübent Tabiat Parkı, Irmak Tabiat Parkı, Kirazlıbent Tabiat Parkı, Fatih Çeşmesi Tabiat Parkı ve Ayvatbendi Tabiat Parkı'nın yanı sıra Binbaşı Çeşmesi, Kurtkemeri, Çatalçeşme ve Elmalı Tepesi mesire alanlarının günübirlik ziyaretçileriyle anket yapıldı.

    Ankete 19 ve 65 yaş ve üstü öğrenci, ev hanımı, öğretmen, muhasebeci, esnaf, mühendis, avukat, temizlikçi, mimar ve kuaför gibi 194 meslek grubundan kişi katıldı.

    Sonuçlara göre, Belgrad Ormanı, bölgeye uzak noktalardaki Çatalca, Silivri, Arnavutköy, Sultanbeyli, Adalar ve Şile'nin yanı sıra 33 ilçeden daha çok ziyaretçi ağırlıyor.

    © DHA /
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    Park ve mesire alanlarına vatandaşların yüzde 80'i özel araçlarıyla, yüzde 5-10'u da toplu ulaşım, yürüme, bisiklet, motosiklet, özel tutulan minibüs ya da otobüsle geliyor.

    Halkın yüzde 60-65'inin piknik yapmak için geldiği parklar ve mesireler, yürüyüş, dinlenme, doğa gezisi, spor, kahvaltı ve bisiklete binme amacıyla da tercih ediliyor.

    En yaygın bilinen tabiat parkı yüzde 32 oranıyla Neşetsuyu'yken, bunu yüzde 25 oranıyla Bentler Tabiat Parkı izliyor. Vatandaşın yüzde 90'ı ise mesire alanlarının isim ve konumlarına dair bilgi sahibi değil.

    © İHA / Hamza Alp
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    Kamp yapmanın ve gece konaklamanın yasak olduğu ormanda kalınabileceğini düşünenlerin oranı yüzde 45, ormandaki su kaynaklarından haberdar olanların oranı ise yüzde 58 oldu.

    Ankete katılanların yüzde 50'si Belgrad Ormanı'ndaki güvenlik görevlilerinin yeterli, yüzde 30-40'ı ise yetersiz olduğunu düşünürken, insan baskısının ormandaki flora ve faunaya zarar verdiğini düşünenlerin oranı yüzde 73 oldu.

    Ormandan ayrılırken çöplerini bırakanlara yaptırım uygulanmasını isteyenlerin oranının yüzde 92 çıktığı ankete katılanların yüzde 57'si ise ormanlara kişi ve araç girişinin sınırlandırılmasını istemiyor. Vatandaşların yüzde 40'ı parklar ve mesirelerdeki işletmelerin hizmetinin yeterli olduğunu düşünüyor.

    Tabiat parkları ve mesire alanlarına gitmeden önce rezervasyon yapılmasına dair öneriyi yüzde 62 uygun bulmazken, ormanda ateşli pikniğin yasaklanmasını istemeyenlerin oranı yüzde 57 oldu.

    Ankete katılanların yüzde 73'ü ormandaki sorunlarla ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıklarını düşünürken, yüzde 75'i de orman hakkında kararlar alınırken vatandaşa danışılmasını istemiyor.

    Etiketler:
    Belgrad Ormanı Koruma Gönüllüleri Derneği, AB, Doğa, piknik, Çöp, Anket, Belgrad Ormanı
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