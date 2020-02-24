Sakarya'da kurşunlanmış, kuyrukları ve yüzgeçleri kesilmiş 3 yunus karaya vurdu

Kocaali ilçesi sahilinde üzerinde çok sayıda kurşun deliği olan aynı zamanda kuyruk ve yüzgeçleri kesilmiş yunuslar bulundu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesi sahilinde önceki gün sahilde yürüyüşe çıkan bir kişi bir yunusun karaya vurduğunu gördü. Yunusun yanına giden kişi hayvanın vücuduna çok sayıda kurşun isabet ettiğini fark etti.

Cep telefonu kamerasıyla karaya vuran yunusu kaydeden kişi iki yunusun daha aynı şekilde öldürüldüğünü belirtti.

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından vurulan yunusların yüzgeçlerinin ve kuyruklarının da kesilerek zarar verildiği görüldü.