Bilim insanları Dünya Okyanusu’nun seviyesinde felakete eşdeğer yükseliş öngördü

Singapur’daki Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nden araştırmacıların öncülüğünde uluslararası bir grup bilimci, 21. yüzyılda deniz seviyesindeki yükselişin önceden öngörülenden daha fazla olacağını ortaya koydu.

Sonuçları Climate and Atmospheric Science dergisinde yayınlanan çalışmaya göre 21. yüzyılda deniz seviyesindeki yükseliş, önceden düşünülenin aksine daha fazla olacak.

Yüzü aşkın önde gelen araştırmacıdan deniz seviyesindeki artışı değerlendirmelerini isteyen ve bu konuda yazılan binden fazla makaleyi analiz eden uzmanlar, Dünya Okyanusu’ndaki seviyenin yükselmesi ile ilgili birkaç farklı senaryo hazırladı.

Kutup bölgesindeki buzulların erimesi etkili olacak

Birçok kişinin beklediği en kötü senaryoda okyanus seviyesinin yüzyılın sonuna kadar 1.3 metre, bundan sonraki 200 yıl içindeyse 5.6 metre yükseleceği ortaya çıktı.

Dünya Okyanusu seviyesinin Arktik bölgede ve Grönland’da bulunan buzulların erimesi nedeniyle önemli ölçüde yükseleceğini öngören bilimciler, sera gazı emisyonunun azalmasının bu süreci yavaşlatabileceğini ifade etti.