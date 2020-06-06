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    İmamoğlu'ndan Riva Deresi tepkisi: Bu ne kepazelik ya?

    © Fotoğraf : İBB
    Çevre
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    https://tr.sputniknews.com/cevre/202006061042201438-ekrem-imamoglundan-riva-deresi-tepkisi-bu-ne-kepazelik-ya/

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Riva Deresi’ndeki kirlilikle ilgili konuştu. İmamoğlu, bölgedeki kağıt fabrikasından dereye akan balçık haldeki atık suları yerinde gözlemleyerek "Bu ne kepazelik ya. Yapamıyorlarsa işi, bıraksınlar biz yapalım” dedi.

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Riva Deresi'nde yaşanan kirlilikle ilgili olarak açıklamalarda bulundu. "2009 yılında DSİ, İSKİ ve İBB yetkilileri arasında yapılan toplantıda, Karadeniz’e dökülen diğer akarsular gibi Riva Deresi’nin ıslahının da DSİ tarafından üstlenilmesi karara bağlandı” bilgisini paylaşan İmamoğlu, şunları söyledi:

    “DSİ, İBB’ye ait bir kurum değildir. DSİ, Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait bir kurumdur. İSKİ kimin kurumu? Milletin kurumu, halkın kurumu. İBB kimin kurumu? Yine halkımızın, ülkemizin en kadim kentinin 16 milyon insanına ait bir kurum. Çıkıyor, her konuşmalarına, talimat şeklinde tanım koyarak konuşan bir bakan diyor ki dün; ‘Burasının artık onun bunun elinde bertaraf olmasına izin vermeyeceğiz. Biz, bu süreci çözeceğiz ve Riva’yı halkımıza kazandıracağız.’ Ayağa kalkıp alkışlayası geliyor insanın! Çok acı, tam adı ‘bölücülük’; ayrımcılık hafif kalır.”

    ibb.istanbul'da yer alan habere göre İmamoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • "Burada bir kağıt fabrikası var. En büyük kirliliğin nedeni. Başka sanayi tesisleri de var. Özellikle direkt dereye akıntı veren sanayi kuruluşlarının sorumluluğu de Çevre Bakanlığı’nda. Az önce Genel Müdürümüz, ‘Şehircilik İl Kurumu’ dedi. Bize ait bir kurum değil. Sayın Bakan, bahsettiğiniz Çevre İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait ve gereken titizliği göstermiyorsunuz. Birazdan gidip göreceğiz. Bundan sonra böyle yapıyorum; bazen yazıya döküp anlatıyorum bazen suç duyurusunda bulunuyorum. Kim olursa olsun, devletin hangi kademesinde olursa olsun, suç duyurusunda bulunuyorum. Çünkü, millet bizi vatandaşın, çevrenin tüm canlıların hak ve hukukunu korumamız için seçti.
    • Lütfen anlayalım. Riva Deresi’nin sorumluluğu, 2009’da Devlet Su İşleri tarafından alınmıştır diye toplantı tutanağı var burada. Ne diyorlar: ‘Biz 11 yılda yapmadık, yapamadık. Sen 11 ayda yap. Hem de yetkin yok. Ona rağmen yap.' Az önce dereden ayrılırken bir tesiste indik. Bir vatandaşımız, ‘Biz 99-2000’de burada neredeyse dereye giriyorduk’ dedi. Şimdi; ‘Biz 11 yılda burayı perişan ettik sen gel 11 ayda çöz.’ Biz çözüm için geldik; tabii ki çözeceğiz. Bütün yokluğa ve sıkıntıya rağmen çözeceğiz. Genel Müdürümüz anlattı; derenin üzerindeki arıtma tesisleriyle ilgili, bütün yetersizliklerle ilgili süreçlerle alakalı, biz zaten çalıştık. Kasım- Aralık’tan beri bunu konuşuyoruz.
    • Bu dönemlerde ihalesini yapmak üzere kararlılığımız var. Paşaköy’ün kapasite artırımı da buna dahil. Hem Genel Müdürümüz hem yetkili arkadaşlar, bu konu, buranın en acil konularından biri diye iki ay önce aldığım brifingde bana anlattılar. ‘Bugüne kadar ihmal edildi, hızlıca bunu yapmamız lazım’ denildi. Ben de ‘Hemen yapın, süreçlere başlayın’ dedim. Bu bahsettiğiniz konular, bizim gündemimizde, yatırım planımızda olan, şu anda yürüyen iş ve işlemler. Bunlar yürüyecek. An önce Genel Müdür’ün anlattığı 1 milyar liraya yakın yatırımı da buraya yapacağız. Bütün engellemelere rağmen, finansal anlamda bizi zora sokan girişimlere rağmen yapacağız. Kaynağımızı üretiriz. Gerekirse ekstra kaynak buluruz. Kabiliyetli insanlarız, kabiliyetli bir şehrimiz var. Buluruz ve yaparız, yapacağız da.

    'Mesleğinizin gereğini yerine getirin'

    • Buradan Sayın Bakan’a tavsiyede bulunuyorum. Diyorum ki: ‘Siz bu ülkenin atanmış bir bakanısınız. Konuşurken siyasi cümleler yerine mesleğinizin, görevinizin gereğini yerine getirmenizi size tavsiye ediyorum. Bu konuşmayı yine bir talimatla mı yaptılar bilmiyorum. Bunu yapmayın. Yazık bu memlekete. Bu şehre yazık. 11 yılda yapmadığınız işleri, 11 ayda suçlu arar gibi davranarak hiç kimseyi anlatamazsınız. Kendinizi aldatırsınız; bence kendinizi bile aldatamazsınız. Akşam eve gidip aynaya baktığınızda, ‘Ben bu lafı nasıl ettim’ diye yüzünüz kızarır. Yapmayın böyle.'
    • Ağva ile de aynı şekilde ilgileniyorum. Daha geçen hafta Kilyos’u konuştuk. Çevresindeki birikmeleri konuştuk. Yıllardır Kilyos çevresinde arıtma yapılmamasının, Zekeriyaköy gibi birçok yerleşim alanında hala fosseptik bulunmasının bir ayıp olduğunu altını çizerek, daha geçen hafta konuştuk. Bu bir süreç. Sahil bandı, Riva Köyü, plajları, derenin süreçleri dahil olmak üzere ortaklaşacağız, bu süreçleri çözeceğiz. Biz, üzerimize düşeni yapıyoruz. Yapmakta da kimse bile alıkoyamaz. Siz de üzerinize düşeni yapın. Yapın ki memleket fayda görsün. Boş konuşmayla hiç kimse fayda görmez. Kimseden çevre dersi alacak değiliz. Bize çevre dersini verecek olan akademisyenler ve bilim insanları olur. Bize dersi verirler, anlatırlar, biz de onu uygularız. Akıldan ve bilimden faydalanırız.

    'Politik akıl vermeye çalışanlara güler, geçeriz'

    • Bize, çıkıp içi politik cümleler dolu şekliyle akıl vermeye çalışan, ders vermeye çalışana, ancak ve ancak güler geçeriz. Kendilerine gelsinler. Bırakın bu bölücülüğü. Diyorsanız ki; ‘Devlet Su İşleri olarak bundan sonrasında yapamayacağız’ onu da yapmaya talibiz. Bütün zorlukları aşar, yaparız. Yazın bir yazı bize; ‘Biz yapamıyoruz, özür dileriz, siz yapın!’ Hay hay; memnuniyetle. Bütün gücümüzle, İstanbul’un bu güzel köşesini yaparız. Beykoz Belediyesi benim belediyem kardeşim. İBB, Çevre Şehircilik Bakanlığı da benim. Yani ülkenin her makamı benim. Ben kimim? 83 milyon insandan birisiyim. Sayın Bakan da unutmasın; siz de 83 milyondan birisisiniz. Lütfen cümlelerinizi dikkatli konuşun, dikkatli seçin.

    'Her ortamda 'Allah razı olsun' diyorum'

    'Suç duyurusunda bulunma yetkimizi kullanalım'

    İmamoğlu ve beraberindeki heyet, muhtarlar buluşmasının ardından söz konusu kağıt fabrikasının yakınlarında incelemelerde bulundu. Yetkililerden, “Metrelerce balçık burası. Bu su, olduğu gibi yıllardır Riva’ya akıyor. Bu firma, bakanlığın denetiminde” bilgisini alan İmamoğlu, tepkisini, “Biz, burada suç duyurusunda bulunma yetkimizi kullanalım. Görevini yapmayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunacağız. Kim o? Gerekiyorsa, Çevre Bakanlığı’nın buradaki yetkilisi. Bu ne kepazelik ya. Yapamıyorlarsa işi, bıraksınlar biz yapalım ya” sözleriyle dile getirdi.

    Etiketler:
    Çevre kirliliği, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Riva, Ekrem İmamoğlu
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