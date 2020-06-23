Rusya’da Don Nehri’ne 12 yıl sonra ilk kez beluga balığı yavruları bırakıldı

Rusya’nın nehirlerinden biri olan Don Nehri’ne son 12 yıldır ilk kez mersin balığıgillerin en büyük ve en değerli türü olan mersin morinası (beluga balığı) yavruları bırakıldı. Koruma altındaki balık türünün nüfusunun artması için Semikarakorsk bölgesinde 3 gram ağırlığında yaklaşık 70 bin beluga balığı suya ile buluşturuldu.