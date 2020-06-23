Rusya’da Don Nehri’ne 12 yıl sonra ilk kez beluga balığı yavruları bırakıldı

Semikarakorsk bölgesinde Don Nehri’ne son 12 yıldır ilk kez beluga balığı yavruları bırakıldı. Bırakılan grup içinde 70 bin beluga balığı yavrusu yer aldı.
Yavrular 2001’de bir çiftliğe bırakılan balıklarla üretildi. Mayıs ayında yumurtadan çıkan yavrular şu anda 30 günlük.
Yavrular, hayatta kalma olasılıklarının artırılması amacıyla akıntı yönünde bırakıldı. Balıklar Don Nehri’nden Azov Denizi’ne, oradan Karadeniz’e yüzecek.
Yavruların doğal ortamlarına bırakılması süreci devlet kontrolünde gerçekleşiyor. Balıkların yetiştirilmesindeki tüm süreç veterinerler tarafından izleniyor.
'Öncelikli görevlerimizden'
Rusya Federal Su Ürünleri Ajansı (Rosrıbolovstva) Başkanı İlya Şestakov, “Bu çok kıymetli türün nüfusunun artırılması öncelikli devlet görevlerimiz arasında. Beluga balıkları ulusal hazinelerimizden biri, bu çok değerli balık türünü korumak da bizim görevimiz. Bu uzun vadeli bir iş, zira yeniden üreme döngüsü uzun bir süreye yayılıyor” ifadelerini kullandı.
Beluga balıklarını yetiştirme süreci zahmetli ve maliyetli bir süreç, zira erginlik dönemi öncesinde dişi beluga balıklarının 18-20 yıl doğal ortamlarında büyümesi gerekiyor.
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