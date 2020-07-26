Burdur'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Dudalan köyündeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangına, Isparta Orman Bölge Müdürlüğü ve Burdur Orman İşletme Müdürlüğü ile çevre illerden gelen 1 uçak, 3 helikopter, 4 müdahale aracı, 33 arazöz, 3 dozer, 10 hizmet aracı, 3 belediye itfaiye aracı ve 150 personelle müdahale edildi.
Yangının kontrol altına alındığı bölgede, soğutma çalışmasının devam ettiği kaydedildi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından yangınla ilgili, "Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı" açıklamasını yaptı.
Burdur Bucak yangını kontrol altına alındı.— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) July 26, 2020
Çanakkale Eceabat, Lapseki, Kemer ve Edirne Keşan yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı.
Çanakkale Yukarı Okçular yangın söndürme çalışmaları sürüyor ve çalışmaları yerinde kontrol etmek için Bakanımız bölgeye hareket etmiştir
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