İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangını sebebiyle bir site daha boşaltıldı

İlçede dün çıkan ve gece saatlerinde kontrol altına alınan yangına yakın konumda bulunan Çile Köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın başlamıştı.
Alevlerin bölgedeki Ahmetbeyli Mahallesi'ne yaklaşması sebebiyle burada bulunan Gözlem sitesindeki evler tahliye edildi.
Bölgedeki bir site daha yangının genişlemesi nedeniyle boşaltılmıştı.
İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangını sebebiyle bir site daha boşaltıldıhttps://t.co/fuMfQOWlgA pic.twitter.com/HqCRjNbz2W— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 2, 2020
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