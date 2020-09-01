Avustralya’da 4,4 metre uzunluğunda bir timsah bulundu

Avustralya’da, popüler turistik bir bölgede yaban hayat korucuları tarafından 350 kilogram ağırlığında bir timsah yakalandı.

Star Tribune’un aktardığına göre, Avustralya’nın kuzeyinde turistlerin rağbet ettiği Flora Nehri'nde 4.4 metre uzunluğunda ve 350 kilogram ağırlığında bir timsah bulundu.

Timsahın, yaban hayat korucuları tarafından yakalandığı belirtilirken yakalanan hayvanın timsah çiftliğine teslim edildiği ve yetiştirme programına dahil edildiği aktarıldı.

Haberde ayrıca 3 yıl önce bu yerin yakınındaki Katherine Nehri'nde 4.7 metre uzunluğunda bir timsahın yakalandığına dikkat çekildi.

Avustralya’nın kuzeyinde, 1970’li yıllardan beri korunan hayvanlar listesinde yer alan timsahların sayılarının yıldan yıla arttığı kaydedildi.