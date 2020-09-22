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    İstanbul, baraj

    İstanbul barajlarında kuraklık alarmı: Doluluk oranları son yılların en düşük seviyesinde

    © DHA /
    Çevre
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    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/cevre/202009221042894196-istanbul-barajlarinda-kuraklik-alarmi-doluluk-oranlari-son-yillarin-en-dusuk-seviyesinde/

    İstanbul'da yağışsız geçen yaz aylarının ardından barajlardaki doluluk oranı düşmeye devam ediyor. Doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesine inerken, barajlardaki su seviyesi yüzde 40'ın altına düşerek yüzde 39.90 seviyesine indi.

    İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre bugün itibarıyla barajlardaki doluluk oranı yüzde 39.90 olarak ölçüldü.

    Bu doluluk oranı son 5 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Geçen yıl aynı dönemde barajlardaki doluluk oranı yüzde 51.80 olarak ölçülmüştü. Su oranının düştüğü barajlardan biri de Alibeyköy Barajı. 22 Eylül itibarıyla Alibeyköy Barajı'nda su doluluğu yüzde 21.10 olarak kayıtlara geçti.

    ‘Evde olduğumuz için daha fazla su kullanıyoruz’

    İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, 2020 yılının geçen yıllara göre daha kurak geçtiğini belirterek, şunları söyledi:

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    "2020 yılı itibarıyla hava geçmiş yıllara göre İstanbul'da biraz daha kurak geçiyor. Bu durumu barajlardan görebiliyoruz. İstanbul'daki su tüketimleri daha fazla. Evde olduğumuz için daha fazla su kullanıyor olabiliriz. Belki de temizliğe her zamankinden daha fazla önem verdiğimiz için daha çok su kullanıyor olabiliriz. Önümüzdeki dönem ekim, kasım, aralık ayları.

    Yüzde 40 yağış bu dönemde meydana geliyor. Yağışlı bir döneme doğru geçiş yapacağız ama bununla birlikte İstanbul'da artan nüfus, su kıtlığı iklim değişikliğine bağlı olarak tüm dünyada sorun haline geldi. Bütün bunları ele aldığımız zaman su hayatımızın her anı için son derece önemli. Suyu verimli kullanmak gerekiyor.

    Bu noktada hepimize görevler düşüyor. Hepimiz suyu daha verimli nasıl kullanabiliriz buna bakmalıyız. Aslında su bol olsa bile verimli kullanmak gerekiyor. Çünkü evimize gelen her bir damla için atmosfere karbon salınımı gönderiyoruz. Her bir suyun karbon ayak izi var."

    ‘Verimli kullanmanın yollarını aramalıyız’

    Barajlardaki su miktarını geçtiğimiz yıllarla kıyaslayan Prof. Dr. Toros, su seviyesinin azalmaya devam ettiğine dikkat çekti:

    "Geçen yıl aynı döneme baktığımız zaman barajların doluluk oranı yüzde 60'ın üzerindeydi. Bu sene yüzde 40'ın altına düşüyor olması tabii ki güzel bir sonuç değil. Hepimiz için arzu edilmeyen bir sonuç. Maalesef iklimdeki salınımlar nedeniyle her yıl aynı yağışı almıyoruz. Bazı yıllar daha kurak geçebiliyor bazı yıllar daha yağışlı geçebiliyor.

    Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Gölköy Projesi'nin ilk ayağı olan barajı çevreleyen 5 kilometre uzunluğundaki yolun yapımı ve bölgede gerçekleştirilecek diğer çalışmalar ile ilgili basın toplantısı düzenledi.
    © AA / Zafer Göder
    Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Metin: Barajlarımızın doluluk oranı yüzde 76 seviyesinde
    Suyu daha verimli kullanmanın yollarını aramak gerekiyor. Geçen yılla aynı döneme göre daha çok su kullanıyoruz. Bu suyu aşağı doğru çekiyor. Yine yağış değerlerine baktığımız zaman geçen yıla göre daha az. Bunların ikisi üst üste geldiği zaman olumsuz olarak etkiliyor. Şu an yakın dönemde fazla bir yağış gözükmediği için her zaman tedbiri elden bırakmamakta fayda var.”

    ‘Yüzde 40'ın bile altına düşmemeli’

    Su israfının önüne geçilmesi için vatandaşların suyu dikkatli kullanması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Toros, "Boşa akıtacağımız her bir damlanın atmosferimizi kirlettiğini, o su damlasının bize gelinceye kadar atmosfere karbon saldığımızın farkında olmamız gerekiyor. Bu çerçevede ev ve iş yerlerinde yapabileceklerimiz var" dedi.

    Önümüzdeki aylar için tahminlerde bulunan Toros, "Tahminler mevsim normallerinde geçecek gibi görünüyor. Tahminler düşmemesi yönünde. İklimdeki salınımlar çok farklı yapılara götürebilir. Onun için yüzde 40'ın bile altına düşmemesinin yollarını aramamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    su seviyesi, Yağış, Kuraklık, Doluluk oranı, Baraj, İstanbul
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