Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde çalışmalar başladı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, millet bahçesi projesiyle ilgili olarak saha incelemesinde bulundu. Büyükkılıç, TOKİ tarafından gerçekleştirilen ihale sürecinin tamamlandığını belirterek, firmaya yer tesliminin yapıldığını ve firmanın şantiyesini kurarak proje kapsamında çalışmalarına başladığını açıkladı.

Kayseri’deki millet bahçesi projesinin alan büyüklüğü ve içeriği ile dünyanın da sayılı şehir parkları arasında yer alacağının altını çizen Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin oluşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti: