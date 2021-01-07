Adana'da son 92 yılın en kurak kışı yaşanıyor

Yağış miktarındaki azalma nedeniyle ülke genelinde etkili olan kuraklık, Adana’da etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji verilerine göre Adana, 2020 yılında son 92 yıllık yağış ortalamasının altında kaldı. Soğan ve buğday gibi tarım ürünleriyse suya ihtiyaç duyarken, tarladaki kuraklık belirtileri dikkat çekti.

Türkiye'de yağışların azalması ile başlayan 'meteorolojik kuraklık' kısa zamanda barajlarda etkisini gösterdi. Sonbahar aylarında ülkeye beklenen yağışların düşmemesi' 'tarımsal kuraklık' tehlikesini beraberinde getirdi.

Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden olan Adana’da kuraklık etkisini göstermeye başladı.

© İHA Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden elde edilen verilere göre Adana, 2020 yılında metrekareye 523 kilogram yağış ile 670.4 kilogram olan son 92 yıllık yağış ortalamasının altında kaldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürü Serdar Aygün, yaptığı açıklamada, Türkiye geneli yağışların normaline göre yüzde 50.1 azaldığını söyleyerek, "Tüm bölgelerde yağışlarda azalma olmuştur. Bölgesel olarak ise en fazla azalma yüzde 62.9 ile İç Anadolu’da, yüzde 53.5 ile Karadeniz’de gerçekleşmiştir. Akdeniz’de ise yüzde 46.6 oranında azalma söz konusudur" dedi.

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise Adana’da da kuraklığın başladığını ve soğan ile buğdayın artık suya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Doğan, "Genelde Türkiye’de son 92 yıldaki verilere baktığımızda ortalama 670.4 kilogram yağış gördük. 2018 yılında Adana’da metrekareye düşen yağış miktarı 924 kilogram. 2019 yılında 1023 kilogram yağış düşüyor ancak 2020 yılında 523 kilogram yağış oluyor. 2020 yılında yağan yağış ise sadece ilk 2-3 ayda yağdı. Sonra kurak geçti. Şuan gördüğümüz gibi bütün bitkiler su istemekte. Geçenlerde hafiften bir yağmur yağdı ve bitkiler onunla idare ediyor. Soğanlar ekildi ve onlara gübre vermemiz lazım. Onun içinde yağmurun yağmasını bekliyoruz" diye konuştu.

© İHA Yağmur yağmadığı takdirde Devlet Su İşleri tarafından sulama kanallarına verilecek su ile ovadaki çiftçilerin ürünlerini sulayacağını kaydeden Doğan, "Bütün Türkiye genelinde ki barajlarda da doluluk oranı azaldı. Eğer bu sezon böyle giderse sadece ovadaki çiftçilerimiz ürünlerini sulayacak. Yüksek kesimde olan çiftçilerin ürünleri su sıkıntısı nedeniyle zarar görecek" ifadelerini kullandı.

Ürünlerde yağış azlığı nedeniyle kalitenin de düştüğünü belirten Doğan, daha sonra şunları söyledi: