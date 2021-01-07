Adana'da son 92 yılın en kurak kışı yaşanıyor

Türkiye'de yağışların azalması ile başlayan 'meteorolojik kuraklık' kısa zamanda barajlarda etkisini gösterdi. Sonbahar aylarında ülkeye beklenen yağışların düşmemesi' 'tarımsal kuraklık' tehlikesini beraberinde getirdi.
Türkiye'nin en önemli tarım üretim merkezlerinden olan Adana’da kuraklık etkisini göstermeye başladı.
Meteoroloji 6. Bölge Müdürü Serdar Aygün, yaptığı açıklamada, Türkiye geneli yağışların normaline göre yüzde 50.1 azaldığını söyleyerek, "Tüm bölgelerde yağışlarda azalma olmuştur. Bölgesel olarak ise en fazla azalma yüzde 62.9 ile İç Anadolu’da, yüzde 53.5 ile Karadeniz’de gerçekleşmiştir. Akdeniz’de ise yüzde 46.6 oranında azalma söz konusudur" dedi.
Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan ise Adana’da da kuraklığın başladığını ve soğan ile buğdayın artık suya ihtiyaç duyduğunu belirtti.
Doğan, "Genelde Türkiye’de son 92 yıldaki verilere baktığımızda ortalama 670.4 kilogram yağış gördük. 2018 yılında Adana’da metrekareye düşen yağış miktarı 924 kilogram. 2019 yılında 1023 kilogram yağış düşüyor ancak 2020 yılında 523 kilogram yağış oluyor. 2020 yılında yağan yağış ise sadece ilk 2-3 ayda yağdı. Sonra kurak geçti. Şuan gördüğümüz gibi bütün bitkiler su istemekte. Geçenlerde hafiften bir yağmur yağdı ve bitkiler onunla idare ediyor. Soğanlar ekildi ve onlara gübre vermemiz lazım. Onun içinde yağmurun yağmasını bekliyoruz" diye konuştu.
Ürünlerde yağış azlığı nedeniyle kalitenin de düştüğünü belirten Doğan, daha sonra şunları söyledi:
- “Nisan ayından bu yana neredeyse hiç yağmur yağmadı. 2020 yılının sonunu zaten yağışsız bitirdik. Ürünlerimizi bile kestiğimizde eski kaliteyi göremiyoruz. Soğan ve buğday şu anda en çok suya ihtiyacı olan ürünler. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre de 2020 yılının ekim ayından ocak ayının 5’ine kadar geçmiş yıllara oranla yüzde 50 yağmur az yağdığını öğrendik.
- Sezon kurak geçiyor. Eğer böyle devam ederse sıkıntı büyük. Barajlarda su seviyeleri düştü. Adana ilimiz yine diğer illere göre şanslı. Çatalan Barajı ve Toros Dağları var. Ancak böyle kurak giderse o suda bizi idare etmeyecektir."
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