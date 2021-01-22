WWF'den Türkiye'ye kuraklık uyarısı: Kritik seviye geçildi

Dünya Yaban Hayatı Fonu, (WWF) Türkiye'deki su kıtlığının boyutlarını açıkladı. Türkiye'de yıllık su tüketiminin kişi başına bin 519 litre olduğu belirten WWF, ancak 2030 yılında nüfusun 100 milyona ulaşmasıyla bu seviyenin bin 120 litreye düşeceği belitti. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 10 şehirde su kıtlığı yaşandığı ifade edildi.

Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi'nin (NASA) kuraklıkla ilgili uydu verileri raporu sonrası Türkiye'ye bir uyarı da Dünya Yaban Hayatı Fonu’ndan (WWF) geldi.

NTV'nin Bloomberg’den aktardığı habere göre, WWF’nin iklim değişikliği, suyun düzenlenmesi ve yönetimle alakalı 5 yıllık verilerin analizine göre, Türkiye'de büyük bir kuraklık beklendiği ve özellikle de şehirde yaşayan insanların su temini konusunda ciddi sorunlar yaşayabileceği belirtildi.

'Türkiye'nin su kıtlığı riski oranı 2.78'

Yapılan açıklamada Türkiye'nin su kıtlığı riski oranının 2.78 olduğu, dünyanın en riskli bölgesi kabul edilen Filistin'de bu oranın 3.67 olduğu belirtildi.

Dünyada en az su kıtlığı riskine sahip ülkenin ise 1.54 ile Norveç olduğu açıklandı.

WWF Küresel Tatlı Su Programı Başkanı Stuart Orr, Türkiye'nin yanı sıra Hindistan ve Güney Asya'daki bazı ülkelerde de benzer sorunlar yaşayabileceğini söyledi.

'Başlıca nedeni kaçak kullanım ve sulama sistemlerinin iyileştirilmemesidir'

WWF Küresel Tatlı Su Programı Başkanı Stuart Orr, iklim değişikliğinin şehirlerdeki suyu azalttığını ancak bu duruma asıl yanlış planlamanın neden olduğunu belirterek, "Su kıtlığının başlıca nedeni kaçak kullanım ve sulama sistemlerinin iyileştirilmemesidir. Bunun yanında talep yönetiminin doğru yapılamaması ve suyun yanlış taksim edilmesi de diğer büyük sebeplerdir" diye konuştu.

Haberde, WWF’nin şu anda Türkiye'de yıllık su tüketiminin kişi başına bin 519 litre olduğu belirtilirken ancak 2030 yılında nüfusun 100 milyona ulaşmasıyla bu seviyenin de bin 120 litreye düşeceğinin öngörüldüğünün altı çizildi.

WWF Türkiye Temsilcisi Uğur Bayar ise su kıtlığı oranının bin 700 litre kabul edildiğini açıkladı.

NASA da uyarmıştı

NASA Ulusal Kuraklık Azaltma Merkezi, Yerçekimi Kurtarma ve İklim Deneyi İzleme (GRACE-FO) uydu ölçümleriyle, Türkiye'nin kuraklık haritalarını yayımlamıştı. Yağışların mevsim ortalamasının altında olduğuna dikkat çekilen haritalarla, Türkiye'nin çoğu bölgesinin şiddetli kuraklık yaşadığı vurgulanmıştı.

NASA Ulusal Kuraklık Azaltma Merkezi, 11 Ocak 2021 günü GRACE-FO uyduları tarafından kaydedilen, Türkiye'nin yer altı suyu ve toprak nemi ölçümlerine ilişkin iki harita yayımlamıştı.