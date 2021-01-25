Deniz manzarasını kapatıyor diye ağaçları kestiler

Bodrum'da Gündoğan Mahallesi’nde bulunan bir sitede deniz manzarasını engellediği gerekçesiyle ağaçların kesildiği iddia edildi. Kesilen ağaçların görüntüsü sosyal medyada paylaşılınca Bodrum halkı ve çevreciler tarafından büyük tepki topladı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise kesilen ağaçların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak yaptığı açıklamada, "Manzarası için doğayı katleden, Bodrum'a da kendisine de saygısı olmayan bu doğa düşmanlarıyla sonuna kadar mücadele edeceğim. Kimsenin şahsi zevki, Bodrum'dan ve doğadan daha değerli değil" ifadelerini kullandı.