Tunca Nehri bir haftada 4 kat arttı: Sarı alarm verildi

Edirne'den geçen Tunca Nehri'nin debisinin son bir haftada yaklaşık 4 kat artması nedeniyle Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 'sarı alarm' verildi.

Edirne ve Bulgaristan'da son günlerde sağanak yağış, Tunca Nehri'nin debisini son bir haftada 4 kat artırdı. 2 nisan günü Suakacağı istasyonunda 20/metreküp saniye olan nehrin debisi bugün 78/metreküp saniyeye yükselmesi üzerine Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 'sarı alarm' verildi.

Demirören Haber Ajansı'na göre Nehir, Tunca Köprü'nün bulunduğu bölge ve Sarayiçi kesiminde yer yatağından taşma noktasına geldiği görüldü.

Meriç Nehri'nin debisi ise 411 metreküp/saniyeye yükselirken, taşkın riski bulunmadığı belirtildi.