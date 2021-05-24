Afyonkarahisar'daki obrukların sayısı 10'u buldu: Sonuncusu 30 metre derinliğinde, 20 metre genişliğinde

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı 3 köyün çevresinde ekili tarlalarda, son dönemde obruklar oluşmaya başladı. Sayısı 10'u bulan obrukların sonuncusu, 30 metre derinliğinde ve 20 metre genişliğinde oldu. Bölge halkı, obruklar nedeniyle tedirgin olduklarını söyledi.

Afyonkarahisar Emirdağ'a bağlı, özellikle tarım arazilerinin bulunduğu Yeniköy, Sığırcık ve Kaldırım köylerinde son dönemde obruklar oluşmaya başladı. İlk olarak 2019 yılında ortaya çıkan obruklar nedeniyle tarım arazilerinin zarar gördüğünü söyleyen bölge halkı, bölgede irili ufaklı obruk sayısının 10'u bulduğunu aktardı. Son olarak Yeniköy'de 30 metre derinliğinde ve 20 metre çapında oluşan obruk ise tedirginliğe neden oldu.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre bölgede çiftçilik yapan Eşref Koç, "Burada bir obruk oluşmuştu, öncesinde ufaktı sonradan büyümeye başladı. Çapı ve derinlik büyümeye, genişlemeye başladı. Buraya önlem alınmasını istiyoruz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz, hayvanlarımızın obruğa düşmemesi için önlem alınmasını istiyoruz" diye konuştu.

Tarlada hayvan otlatırken obruk oluştuğunu fark eden Mustafa Soysal, "Böyle obruklar oluşuyor. Hayvanların düşme oranı yüksek olduğu için korkuyoruz. Yetkililerden destek istiyoruz" dedi.

Bölgede çiftçilikle uğraşan Ramazan Selim de obruklarla ilgili çözüm beklediklerini söyledi.