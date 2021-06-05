Saadet Partisi’nden videolu Çevre Günü mesajı: 'Türkiye iyi ama çevresi kötü'

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Çevre Günü dolayısıyla hazırladıkları videoyu paylaşarak "Türkiye iyi ama çevresi kötü" dedi.

Saadet Partisi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir video hazırladı. Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Gözü; beton ve asfalttan başka bir şey göremeyenlere inat, ülkemizi gelecek nesillere doğal güzellikleriyle bırakacağız. Türkiye iyi ama çevresi kötü" notunu düştü.

Yayınlanan videoda; Meke Gölü, Kaz Dağları, Salda Gölü, İkizdere, Uzungöl ve Marmara Denizi gibi doğal güzelliklerin eski görüntüleri ve aynı alanların bugün tahrip edilmiş görüntüleri bir arada verildi.

Gözü; beton ve asfalttan başka bir şey göremeyenlere inat, ülkemizi gelecek nesillere doğal güzellikleriyle bırakacağız.

Türkiye iyi ama #ÇevresiKötü!



pic.twitter.com/ALxdticFoH — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) June 5, 2021

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