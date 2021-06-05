Kocaeli Belediye Başkanı Büyükakın: Marmara'yı adeta foseptik gibi kullanmışız

Kocaeli Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa ilişkin açıklama yaparak, "Biz adeta Marmara'yı foseptik gibi kullanmışız. Yani sadece ön arıtmadan geçen atık suyu açık denize derin deşarjlarla boşaltmışız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ortaklığıyla düzenlenen çalıştay, çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Çalıştayda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, son günlerde tüm Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj sorununa ilişkin şunları söyledi: "Marmara'yı bir havza olarak, etkileşim içinde olduğu sistemlerle beraber ele almak ve bütünleşik bir yönetim sistemi kurmak lazım. Müsilaj meselesinin biliyoruz. 2007-2008'de bir defa daha olmuştu. Akademisyenlerin raporları var. Sebepleri bilinmiyor. Yapılması gerekenler biliniyor."

Son deniz salyası meselesinde de benzer bir ortak hareket etme ve yeniden düşünme aşamasında olunduğunu kaydeden Büyükakın, "Samimi bir itirafta bulunmak gerekirse biz adeta Marmara'yı foseptik gibi kullanmışız. Yani sadece ön arıtmadan geçen atık suyu açık denize derin deşarjlarla boşaltmışız. Akdeniz'den Karadeniz'e doğru dip akıntısı yolu ile gideceğini düşünmüşüz ve bu yolla devam etmişiz" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Belediye Başkanı, "Aynı zamanda Tuna Nehri üzerinden ve Karadeniz'in diğer bölgelerinden, kıyısı olan diğer ülkelerden, Karadeniz üzerinden Marmara'ya gelen kirlilik kaynaklarını da belki düşünmek ve bunu da eylem planımıza dahil etmek gerekiyor. Bir sınır ötesi durum da aslında Marmara ekosistemini etkiliyor" diye konuştu.

Marmara Belediyeler Birliği üyelerinin ortak eylem planı konusunda hemfikir olduğunu kaydeden Büyükakın, şöyle devam etti: "Olayın finansman boyutu da var. Marmara bölgesine yapılan deşarjın biyolojik arıtma yapılmadan deşarjlardır. Deniz deşarjlarının masaya yatırılması lazım. Arıtma tesislerinde biyolojik arıtma çalışmalarını artırmamız lazım."