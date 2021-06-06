Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, sıfır atık projesi kapsamında yapılan kıyı temizliğiyle denizden 2 bin 225 plastik şişe çıkarıldı.

Toplanan atıklar, belediyenin Heykel ve Seramik Atölyesinde boyanarak, çizgi film karakterine dönüştürüldü.

Didim'de denizden çıkarılan atıklarla Şirinler heykeli yapıldı https://t.co/YwOS0dACIA pic.twitter.com/ZotcH77ZjP — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) June 6, 2021

Altınkum Plajında sergilenen 'Şirinler' heykeli, yerli ve yabancı vatandaşlar tarafından ilgi gördü.

"Elektronik atığını getir, mamanı götür" etkinliğiyle de vatandaşlara, geri dönüşüm kutusuna bıraktıkları atıklar karşılığında kedi ve köpek maması verildi.