Emlakçıların karşılaştığı yeni soru: 'Alo müsilaj var mı?'

Marmara Denizi’ni yok olma tehlikesiyle karşı karşıya getiren müsilaj turizmi de tehdit etmeye başladı. Yalova'da bir emlakçı, “Müsilajın böyle tatil kentlerine zarar vereceği kaçınılmaz. Arayanlardan bazıları orada müsilaj var mı? diye soruyor” dedi.

Marmara Denizi’nin etrafını beyaz tabaka ile kaplayan müsilaj tehdidi devam ediyor.

Yalova’da Altınova ilçesinin en güzel plajlarından Hersek’te müsilajın rüzgârın etkisiyle denizin açıklarına kadar ilerlediği belirtildi.

Müsilajın şu anda Yalova’da beyaz tabakayla bulunduğu tek yer Altınova Tersaneleri ile Topçular İskelesi arasındaki bölge. Yalova merkezde ise müsilajın deniz üzerinde küçük parçalara ayrılmış durumda olduğu ifade ediliyor.

Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre çocuklarıyla sahile gelen vatandaşlardan Elif Yılmaz, iki hafta önce parkın boş olduğunu söyleyerek, "Hemen yandaki limanı ve sahili müsilaj kaplamıştı. Müsilaj rüzgârla dağılınca çocuklarımızla dışarı çıktık” dedi.

Kış aylarında 13 bin, yaz aylarında ise nüfusu 250 binin üzerine çıkan Çınarcık ilçesi sahili ise, yaklaşık bir hafta önce baştan başa müsilajla kaplıydı. Ancak şu an müsilajın denizin altına inmesi ve rüzgârlarla denizin açıklarına ilerlemesiyle insanlar denize rahatça giriyor.

'İki hafta önce sahile insanlar oturmaya bile gelmiyordu'

Sahilde yer yer müsilaj kalıntıları kalan Çınarcık’ta en büyük mağduriyeti yine çevredeki esnaf çekiyor. Kime sorsak hem pandemi hem de müsilajdan dert yanıyor. Sahilde kafe işleten Mehmet Bayram, “Durumumuz şu anda iyi. İki hafta önce sahile insanlar oturmaya bile gelmiyordu. Salya gelince insanlar sahilden uzaklaştı, salya gidince tekrar döndü" dedi.

'Müsilajın haberlere konu olmasının ardından iki hafta boyunca pek rağbet olmadı'

Bölgedeki emlakçılar, müsilajın tekrar gelmesi halinde plajların ve kiraladıkları yazlıkların boş kalacağından endişeli. Adını vermek istemeyen bir emlakçı, “Müsilajın haberlere konu olmasının ardından iki hafta boyunca pek rağbet olmadı. Şu an müsilaj fazla yok. O salya bir geldi mi 2-3 hafta sahilden çıkmayacak. Var olan rezervasyonlar da iptal edilecek” diye dert yandı.

Bir başka emlakçı ise, “Müsilajın böyle tatil kentlerine zarar vereceği kaçınılmaz. Arayanlardan bazıları orada müsilaj var mı? diye soruyor” dedi.

Emlakçılar da endişeli

Yalova Emlak Komisyoncuları Derneği Başkanı Hayrettin Yılmaz, sahile salyalar yığılınca emlakçıların kendisini aradığını belirterek, şunları söyledi:

"Piyasada bir hareketlenme var. Ama eğer bu müsilaj devam ederse tamamıyla sıkıntıya düşeriz. Tatil bölgelerinde bu salyaların devam etmesi durumunda kimse emlak kiralamaz. Sahile salya vurdu mu emlakçı arkadaşlar arıyor. Pandemi nedeniyle zaten turizm kaybetti, müsilajla birlikte daha da kötü olacağa benziyor. Buna önlem olmazsa genel olarak Marmara biter. Buna Yalova ve tatil beldeleri de dahil."