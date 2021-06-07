Fenerbahçe Sahili'ndeki müsilaj görüntülendi

Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasının oluşturduğu çarpıcı görüntüler drone ile kaydedildi.

Kadıköy Fenerbahçe Sahili'ni müsilaj olarak bilinen deniz salyası kapladı.

Tekneler ve yatları da müsilaj sardı. Fenerbahçe Sahili ve açıklarını saran deniz salyası havadan görüntülendi.