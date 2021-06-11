Emine Erdoğan: Çevre sorunu ulusal bir sorun değil, küresel bir meseledir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iklim krizi konusunda değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, "Çevre sorunu ulusal bir sorun değil, küresel bir meseledir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, iklim krizi konusuyla ilgili olarak gazeteci Adem Metan'a açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ilk olarak "Çevre sorunu ulusal bir sorun değil, küresel bir meseledir" vurgusunu yaptı.

"İklim krizi konusunda yükümüz de sorumluluğumuz da çok ağır" diyen Erdoğan, "Sıklıkla tekrar ettiğimiz bir gerçek var, neslimiz iklim krizini bir kriz olmaktan çıkarabilecek artık son nesildir. Bu nedenle yükümüz de sorumluluğumuz da çok ağır. Atık alanında akıllı şehirler girişiminin çevre ve doğayla uyumlu şehirler hedefine önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

Bu girişimin başarıya ulaşmasına katkıda bulunmakta kararlı olduklarını vurgulayan Emine Erdoğan, "Kirlenen hava hepimizin nefesinden eksiltir. Uzak bir ülkede kuruyan bir yeryüzü suyu hepimizin içeceği suyu azaltır. Bu sorumluluk bilinciyle 2017’de sıfır atık projesine başladık. Ardından sıfır atık mavi projemizi devreye aldık" diye konuştu.

'Tarihte genç nüfus ilk defa bu kadar yüksek bir seviyeye vardı'

Emine Erdoğan, tarihte genç nüfus ilk kez bu kadar yüksek bir seviyeye vardığını söyleyerek sözlerini sürdürdü:

"Bu noktada bilhassa gençlerimize seslenmek istiyorum. Dünyada 10-24 yaş arasında 1.8 milyar genç var. Tarihte genç nüfus ilk defa bu kadar yüksek bir seviyeye vardı. Bu rakam sizlerin, dünyanın düzeni üzerinde ne kadar büyük bir etkiye sahip olduğunuzu gösteriyor. Bu gücü kullanın, günümüzde iletişim teknolojileri de altın çağını yaşıyor. Bu imkanları büyük bir zihinsel dönüşümün araçları haline getirebilirsiniz. Tükenmiş bir dünyanın mağdurları değil, hızla iyileşen bir tabiatın şifacıları olabilirsiniz."

✍️ ÇEVRE SORUNU ULUSAL BİR SORUN DEĞİL KÜRESEL BİR MESELEDİR



🗣 @EmineErdogan: Dünyanın ortak evimiz olduğu gerçeği, hepimiz için bir dayanışma vesilesi olsun. pic.twitter.com/TaqqrH7VH5 — Adem Metan (@AdemMetan) June 10, 2021

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