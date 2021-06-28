Marmara'da deniz suyu sıcaklığı 25 dereceye çıktı

Meteoroloji verilerine göre, Marmara Denizi'nde deniz suyu sıcaklığı 25 derece olarak ölçüldü.

Müsilajın etkili olduğu Marmara'da deniz suyu sıcaklıkları da yüksek seyrediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Tuzla ve Yalova'da deniz sıcaklığı 25 derece olarak ölçüldü.

Silivri ve Marmara Ereğlisi'nde de sıcaklık 24 derece olarak ölçüldü.

NTV'nin aktardığı habere göre, Türkiye genelinde en yüksek deniz sıcaklığı 28.2 derece ile İskenderun'da ölçülürken, onu 27.5 derece ile İzmir Konak takip etti.