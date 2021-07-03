Bakan Kurum: Marmara Denizi'nde 10 bin 434 metreküp müsilajı temizledik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'nde toplam 10 bin 434 metreküp müsilajı düzenli depolama alanlarına gönderdiklerini, mevzuata uymayan işletmelerden 134'üne 17 milyon 99 bin TL idari para cezası uyguladıklarını duyurdu.