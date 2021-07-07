Küçükçekmece Gölü'nde balık ölümlerinden sonra martı ölümleri

Küçükçekmece Gölü'nde birkaç gün önce meydana gelen balık ölümlerinin ardından martı ölümleri gerçekleşti. Ölen martılar gölün kıyısına vururken, belediye ekipleri ölü martıları temizledi. Kıyıda uçamayarak bekleyen bazı martıların da can çekiştiği görüldü.