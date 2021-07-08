'Saros siyaha boyandı': Liman inşaat alanından Körfeze dökülen siyah su görüntülendi

Edirne'de Saros Körfezi'ne yapılmakta olan FSRU Limanı'nın 1. ÇED olumlu raporu kararı Edirne İdare Mahkemesi'nce iptal edilmesine rağmen liman inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Saros Gönüllüleri, FSRU liman inşaat alanından sondaj sırasında Körfeze dökülen simsiyah suyu görüntüledi.

Sözcü gazetesinin haberine göre, Saros Gönüllüleri, sosyal medyadan yayınladıkları video ile liman inşaat alanından Saros Körfezi'ne dökülen siyah suyu görüntüledi.

'Doğalgaz liman inşaatı denizi katlediyor'

FSRU liman inşaat alanından sondaj sırasında Körfeze dökülen simsiyah suyun aktığını gösteren videoyu sosyal medyadan paylaşan çevreciler, “Saros Körfezinin nasıl kirletildiği videoda çok açık… Yürütmesi durdurulmayan Saros Doğalgaz Liman inşaatı, orman ve tarlalardan sonra denizimizi katlediyor” ifadelerini kullandı.

​Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz, “Edirne İdare Mahkemesi, Saros FSRU ÇED Olumlu Kararını iptal etmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığını uyarıyoruz. Mahkeme iptal kararını derhal uygulayın ve liman inşaatını ve boru hattı yapımını hemen durdurun. Saros Körfezi için uzun süredir beklediğimiz adalet, nihayet ses verdi. 3 yıllık mücadelemizde Saros Gönüllüleri ve Keşan Kent Konseyi olarak hukukun üstünlüğüne inancımız ve büyük Saros dayanışmasının sonucu ÇED oyununu bozduk. Halkın iradesinin de haklarının da yok sayıldığı liman inşaatının ve boru hattının hukuksuzluğu bilimsel raporlar ve ikinci iptal kararı ile hüküm altına alınmıştır. Bakanlık ve BOTAŞ bilime ve yargı kararına saygı göstermek ve inşaatı hemen bugün Anayasa gereği durdurmak zorundadır” şeklinde açıklama yapmıştı.