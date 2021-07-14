Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tuz Gölü'nden su çekilmesini 4 ay önce yasaklamış

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, geçen mart ayında Konya ve Aksaray valilikleri ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na gönderdiği yazıyla Tuz Gölü'nden su çekilmemesini ve tüm tedbirlerin ivedilikle alınmasını talep ettiği ortaya çıktı.

Tuz Gölü'nde bu yıl kuluçkalarından yeni çıkan binlerce flamingo, gölü besleyen su kanallarının önlerine tarlalarını sulamak isteyen köylüler tarafından bent çekilmesi ve gölde su seviyesinin azalması sonucu hayatını kaybetti.

Olayla ilgili tartışmalar sürerken, Konya Valiliği, Tuz Gölü'ndeki flamingo ölümlerine ilişkin araştırma ve soruşturma başlatıldığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, bölgede yapılacak çalışmalarla ilgili komisyon oluşturulduğu aktarıldı. Bu sırada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın, geçen mart ayında Konya ve Aksaray valilikleri ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan '2021 yılı mayıs-eylül ayları boyunca Konya Drenaj Kanalı üzerinden kesinlikle su çekilmemesi konusunda tüm tedbirlerin ivedilikle alınmasını' talep ettiği ortaya çıktı.

Anka Haber Ajansı'ndan Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman imzalı yazı şöyle:

"Flamingolar, mayıs ve haziran ayları olmak üzere iki ayrı dönemde yumurta bırakmaktadır. Özellikle yoğun sıcaklığın olduğu ve suyun çekildiği dönemlerde yavrular, Konya Drenaj Kanalı’nın Tuz Gölü’ne döküldüğü alan (flamingo kreş alanı) üzerindeki sularla beslenmektedirler.

‘Tuz Gölü Özel Çevre Koruma Bölgesi Sulak Alanlarda Yaşayan Kuş Türlerini Koruma ve İzleme Projesi’, 2016 yılından itibaren her yıl yaptırılmaktadır. Proje sonuçlarında; Tuz Gölü’nde 2019 yılında 20 bin 381 adet flamingo yavrusu sayılırken 2020 yılında 18 bin 125 flamingo yavrusu sayılmıştır. Bunun nedeni, iklim değişikliğinin etkileri yanında, Konya Drenaj Kanalı üzerinden su çekimi yapılması ve kreş alanının sadece 50 kilometrelik kısmında su bulunmasıdır.

Bu nedenle 2021 yılı mayıs-eylül ayları boyunca Konya Drenaj Kanalı üzerinden kesinlikle su çekilmemesi konusunda tüm tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."

Bakanlığın yazısına göre; Tuz Gölü’nde 2019 yılında 20 bin 381 adet flamingo yavrusu sayılırken 2020 yılında 18 bin 125 flamingo yavrusu sayıldı. Benzer bir yazışmanın Eylül 2020'de de yapıldığı ve kanal üzerine kurulan setlerin kaldırıldığı görüldü.https://t.co/EUIWIA00DU pic.twitter.com/MPTxkYghQz — ANKA Haber Ajansı (@ankahabera) July 14, 2021

Konya Valiliği de DSİ'yi uyarmış

Konya Valiliği’nin de bakanlığı yazısını Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü’ne ilettiği belirlendi. Vali Yardımcısı Saim Parlak'ın, bakanlığın yazısından 9 gün sonra DSİ 4. Bölge Müdürlüğü'ne yazdığı yazı şöyle:

"Bölge müdürlüğümüz sorumluluğunda olan Konya Drenaj Kanalı’ndan (Tuz Gölü Ana Tahliye Kanalı), 2021 yılı mayıs-eylül ayları boyunca kesinlikle su çekilmemesi konusunda gerekli tedbirlerin alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim."

Çekilen setler Eylül 2020'de kaldırılmış

Öte yandan DSİ Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü, 29 Eylül 2020 tarihinde, Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne, “Ana Tahliye Kanalı üzerindeki müdahalelerin kaldırılması” konulu bir yazı gönderdi. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker imzalı yazıdan, Konya Valiliği’nin, DSİ 4. Bölge Müdürlüğü’nden kanal üzerindeki setlerin kaldırılmasını istediği anlaşıldı. Yazıda şu değerlendirme yapıldı:

"Alanda yapılan çalışmalar esnasında, Tersakan Gölü yakınındaki DSİ kanalı üzerinde (Tuz Gölü Tahliye Kanalı) yöre halkı tarafından suyu kesmek için set yapıldığının gözlendiği; bölgede bulunan göllere gelen suların azalmasının yaratacağı susuzluğun flamingolar ve diğer kuş türleri üzerinde ölümcül etkileri bulunduğundan, su kesen setin/setlerin alandan kaldırılmasının önem arz ettiği belirtilerek, Ana Tahliye Kanalı üzerindeki müdahalelerin kaldırılması istenmektedir.

Bahse konu Ana Tahliye Kanalı üzerindeki tüm müdahaleler, 15 Eylül 2020 tarihinde idaremizce kaldırılmış olup, konuya ilişkin fotoğraflar yazımız ekindedir."

Konya Valiliği de 30 Eylül 2020’de DSİ 4. Bölge Müdürlüğü’nden gelen bilgilendirme ve fotoğrafları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na gönderdi. Fotoğraflarda, DSİ yetkililerinin tahliye kanalına çekilen setleri bir vinçle kaldırdığı görüldü.