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    Marmara'dan çıkarılan müsilaj Şile'de toplanıyor

    Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması: Denetimlerde 7 milyon lira ceza kesildi

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    Çevre
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    Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi’ndeki müsilajla mücadelede gelinen son noktayı açıkladı. Müsilaj temizliğinin belirlenen 15 bölgede sürdüğünü belirten Kurum, “Denetimler kapsamında 428 atık su numunesi alınmış, 64 işletmeye toplamda 7.166.078 TL idari yaptırım uygulanmıştır” dedi.

    Anka’dan Mehtap Belen’in aktardığına göre, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Bedri Sertel’in yazılı soru önergesini yanıtlayan Bakan Kurum, Marmara Denizi’nde belirlenen 15 bölgede müsilaj temizliğinin devam ettiğini belirtti. 

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak Marmara Denizi’nde oluşan deniz salyasının önlenmesi için 22 maddeden oluşan, ‘Marmara Denizi Eylem Planı’ hazırlandığını anımsatan Kurum, “06.06.2021 tarihinde Marmara Denizi’ne kıyısı olan tüm illerin üst düzey yöneticileri ile imza altına alınmıştır. Söz konusu eylem planı çerçevesinde çalışmalara süratle başlanmış olup, Marmara Denizi’ndeki deniz salyasının ortadan kaldırılması için gerekli tüm çalışmalar ilgili kurum/kuruluş ve yerel yönetimler ile koordineli bir şekilde yürütülmektedir” bilgisini verdi.

    ‘Çalışmalar 15 bölgede devam ediyor’

    Marmara Denizi’ndeki müsilaj temizleme çalışmalarının seferberlik anlayışı ile bütün kurum, kuruluş, belediyeler ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile sürdürüldüğünü vurgulayan Kurum, şu açıklamayı yaptı:

    “Çalışmalar 15 bölgede (Kadıköy/Caddebostan, Tuzla Tersane, Yenikapı Açıkları, Kartal Sahilboyu, Maltepe Dolgu Alanı, Beylikdüzü/Gürpinar Sahili, Kurbağalıdere, Pendik Sahilboyu, Kocaeli Körfez, Bursa Gemlik, Balıkesir Bandırma, Çanakkale Marina Bölgesi, Çanakkale Gelibolu, Yalova Aksa Önleri ve Yalova Tersaneler Bölgesi) devam etmektedir.

    ‘Arıtılmış atık suların mümkün olan her yerde yeniden kullanımı arttırılacak’

    Deniz salyasının oluşumunu etkileyen 3 ana faktör bulunmaktadır. Bunlar, sıcaklık, deniz içerisindeki durağan yapı ve kirlilik faktörleridir. Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde bölgede bulunan mevcut atık su arıtma tesislerinin tamamı ileri biyolojik arıtma tesisine dönüştürülecek, deşarj standartları güncellenecek, arıtılmış atık suların mümkün olan her yerde yeniden kullanımı arttırılacak ve sanayi tesislerinin atıksu arıtma tesislerinin rehabilitasyon ve iyileştirme çalışmaları hızlandırılacaktır.

    ‘Su kirliliği konusunda toplam 1.201 denetim gerçekleştirildi’

    Denetimlerde çevre mevzuatında belirtilen usul ve esaslara aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen işletmelere idari para cezası uygulanmakta, ayrıca çevre ve insan sağlığı için tehlike yaratan işletmelerin faaliyeti ise kısmen veya tamamen, süreli veya süresiz olarak durdurulmaktadır. Ayrıca fiilin diğer kanunlara göre suç oluşturması halinde Türk Ceza Kanunu ile diğer kanunların uygulanması için adli makamlara suç duyurusunda bulunulmaktadır. 13.06.2021 tarihi itibariyle Marmara Denizi’ne kıyısı olan illerimizde çevre denetimleri devam etmekte olup, su kirliliği konusunda toplam 1.201 denetim gerçekleştirilmiş , yapılan denetimler kapsamında 428 atık su numunesi alınmış 64 işletmeye toplamda 7.166.078.00.-TL idari yaptırım uygulanmıştır.”

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    Etiketler:
    Ceza, Denetim, Murat Kurum, müsilaj, Türkiye
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