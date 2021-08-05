İngiltere'deki gizemli kedi hastalığında zehirli mamadan şüpheleniliyor

İngiltere Kraliyet Veterinerlik Fakültesi (RVC) kedi maması kaynaklı olduğuna inanılan gizemli bir hastalığın yüzde 63.5 oranında ölümcül olduğunu açıkladı.

Kendilerine bildirilen 528 kedi vakasından elde edilen bilgilere göre mamalar üzerinde araştırma devam ediyor, veteriner hekimlerden gelen verilerin yanı sıra hastalanan veya hastalanmamış kedilerle ilişkili gıda örnekleri test ediliyor.

RVC, hastalığın 'Pansitopeni' olduğunu ve hastalığa kedi mamalarındaki T-2 ve HT-2 mikotoksinlerin sebebiyet verdiğini ifade etti.

Hastalığa yakalanan kedilerde kilo kaybı, iştahsızlık ve kan hücresi konsantrasyonlarında (beyaz kan hücreleri, kırmızı kan hücreleri ve trombositler) azalma dahil olmak üzere çok çeşitli toksik etkiler görülüyor.

Ayrıca birçok vakanın kendilerine veya veterinerlere bildirilmediğinden, açıklamadaki vaka sayısının daha yüksek olmasından endişe duyuluyor.

RVC, kedi maması hakkında ise "Gıda Standartları Ajansı (FSA) tarafından ürün geri çekme işleminde yer alan kedi maması hakkında RVC tarafından yapılan analizlerin sonuçları, FSA ile paylaşıldı" açıklaması yaptı.

Kedi sahiplerini uyaran RVC geri çekilen kedi mamalarından kullanılması halinde kedinin kanındaki trombosit, kırmızı ve beyaz kan hücreleri seviyelerini içeren kan testi yapılmasını tavsiye etti.