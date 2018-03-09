Kayıt
01:56 12 Mart 2018
Ankara+ 3°C
İstanbul+ 11°C
Canlı Yayın
    Arama
    Eksen

    ‘ABD’nin Çin’in ekonomik gücüne askeri olarak yanıt vermesi olasılığı tüm dünyanın korkusu olmalı'

    Eksen
    URL'yi kısaltın
    Ceyda Karan
    0 0 0

    Hayri Kozanoğlu’na göre Trump’ın çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisi kararı, ‘kollektif emperyalizm’ diye andığı ABD ve müttefikleri arasındaki konsensüsün bozulmasının işareti. Kozanoğlu, ABD’nin Çin’in ekonomik gücüne askeri yanıt verme olasılığının dünyayı korkutması gerektiğini vurguladı.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın çelik ve alüminyum ithalatına ek vergi koyma kararı dünya çapında tartışmaları tetikledi. ABD'nin kararı en başta kendi müttefikleriyle ilişkilerini etkilemeye adayken, ‘ticaret savaşları' ve ‘küreselleşmenin' gidişatı tartışılıyor.

    Gelişmeleri Birgün Gazetesi yazarı Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ile konuştuk.

    ‘ABD VE MÜTTEFİKLERİ ARASINDAKİ KONSENSÜS BOZULDU'

    Fransa Başbakanı Emmanuelle Macron ve ABD Başkanı Donald Trump
    © AA/ Mustafa Yalçın
    Macron ile Trump, çelik ve alüminyuma gümrük vergilerini görüştü
    Prof. Hayri Kozanoğlu, ABD-AB-Japonya üçlüsü arasında ‘kolektif emperyalizm' diye andığı konsensüsün bozulduğunu söylerken, ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileriyle ilgili kararının sadece ‘ticaret savaşlarının' değil aynı zamanda dünyadaki hegemonya savaşlarının bir yansıması olduğuna dikkati çekti:

    "ABD'nin kararı ile birlikte aslında son durum bence sadece ticaret savaşlarının değil dünyadaki hegemonya savaşlarının da bir yansıması. Çünkü ABD, İkinci Dünya Savaşı sonrası küresel düzenin lideri olarak ortaya çıkmıştı. Bunun en temel koşullarından biri sermaye akışlarını, genel olarak ekonomik kurgularını belirlemekti. ABD de kendi rekabet gücüne güvendiği için dış ticarette serbestleşmeyi öteden beri savunan bir ülke olarak biliniyor. Bu anlamda Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) devreye girmişti. Ama Trump seçim kampanyasında bu kapitalist küreselleşmeden yaşamı olumsuz etkilenen bir kısmı işsiz kalan bir kısmının da yaşam standardı düşen mavi yakalılara özellikle hitap etmeyi amaçladı. Çin ve Meksika başta olmak üzere ki bu kesimler de mavi yakalı yani işçi sınıfı mensubu olmalarına rağmen sınıf aidiyetlerinin ötesinde göçmenlere karşı bir tepki gelişmişti. Trump bu tepkiyi kullanmayı denedi ve sonunda başkan seçilerek burada bir başarı elde etti. O bakımdan Trump'ın bu adımlarına çok şaşmamak gerekiyor. Şöyle ilginç ayrıntılar ortaya çıktı: Bir önceki hamlede 2018 Ocak ayında güneş panellerine ve çamaşır makinelerine karşı bir vergi uygulamasına girişti. Çünkü güneş panelleri Çin'in başlıca ihracat ürünlerinden biri olarak biliniyordu. Fakat son dönem istatistiklerine bakanlar Çin'in bu piyasadan çekilmeye başladığını daha çok Malezya, Güney Kore ve Vietnam'a alanı bırakmaya başladığını gördüler. Aynı şekilde çeliğe yüzde 25 alüminyuma yüzde 10 vergi konmasında da listeye bakanlar ilk sırada Kanada'nın ikinci sırada AB'nin yer aldığını Çin'in ise ancak 8. sırada olduğunu görür. Çin'in üçüncü ülkelerden bu malları gönderdiği doğru olabilir ama farklar çok büyük. Örneğin Kanada hem ABD'nin komşusu hem NATO temelinde müttefiki hem de NAFTA temelinde antlaşması var. Kanada'nın ve AB'nin Çin'in dolaylı ticareti içerisinde olma ihtimali çok yüksek gözükmüyor. Dikkat edilirse Çin bu konuda biraz kenara çekildi ve düşük profilli bir çizgi izliyor. Daha çok meydanı AB'ye bıraktı. AB de bir taraftan DTÖ'nü harekete geçirmeye davet ediyor öbür taraftan da nokta atışlar yapmaya çalışıyor. Trump'ın yine seçimleri az farkla kazandığı, biraz bir oy kaybı yaşaması halinde Demokratlara geçebilecek olan eyaletlerde Harley Davidson motorlar, meyve suyu, Bourbon şaraplar, viskiler gibi ürünlerin üretildiği yerleri bulup buralara nokta atışı yapıyor. Benim kolektif emperyalizm diye nitelendirdiğim ABD-AB-Japonya üçlüsü uzun süredir kendi aralarında bir konsensüs politikası izliyorlardı. Üçüncü kesimlere karşı doğrudan doğruya birbiriyle karşı karşıya gelmemeye çalışıyorlardı. Şimdi bu konsensüsün bozulması ve epeydir süren ‘ABD dünya liderliğini kayıp mı ediyor' tartışmasının tekrar gündeme gelmesine yol açtı."

    ‘ABD'NİN SON KARARLARI AB'Yİ RAHATSIZ ETMEYE BAŞLADI'

    ABD Başkanı Donald Trump- Almanya Başbakanı Angela Merkel
    © REUTERS/ Carlos Barria
    Merkel: AB, ABD'nin çelik ve alüminyuma ek gümrük vergilerinden muaf tutulsun
    Kozanoğlu, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı ve Paris İklim Anlaşması'yla ilgili kararlarının da AB'yi rahatsız etmeye başladığını belirtirken, Çin'in yükselişinin AB'de yarattığı sıkıntının da altını çizdi:

    "Küresel dengelerin gidişatını öngörmek çok kolay değil. Geçmişe baktığımızda ticaret zemininde ABD ile Japonya, ABD ile AB arasında gerilimler olduğu görülebilir. Ama daha çok uluslararası liberal düzenin liderliğini sürdürebilecek mi konusu daha çok 150 ülkenin imzaladığı bir anlaşma olan Paris İklim Anlaşmasını imzalamamak gibi Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edilmesi gibi aslında AB de İsrail'den yana politikaları önceleyen bir blok olmasına rağmen bu kadar kör gözüne parmak adımlardan rahatsız oldu. Çünkü AB kapitalist küreselleşme sürecinin biraz köşeli değil esnek uygulanmasını talep eden bir bloktu. Bu durum AB'yi rahatsız etmeye başladı. Fakat bence daha ilginci ve tartışılmayan bir boyutu: Geçtiğimiz hafta İngiliz ve dünya kapitalizminin sözü geçen dergisi The Economist Çin'i hedefine alarak, ‘Çin'i yanlış mı anladık' gibi bir başlıkla çıktı. Çin'in yükselişinden zaten AB'nin de rahatsızlığı söz konusuydu. Geçtiğimiz hafta ÇKP'nin liderlerinin görev süresini iki dönemden daha fazlaya uzatması bir kaosa yol açtı."

    ‘ABD YÖNETİMİNDE BÜYÜK ÇATLAK'

    Rusya ve ABD bayrakları
    © AFP 2018/ Mladen ANTONOV
    'Rusya, Trump’ın gümrük vergisi kararına itiraz edecek'
    Kozanoğlu, Trump'ın ek gümrük vergisi kararına karşı kendi yönetimi içinde de tepkilerin farklı olduğunu anımsattı. Kozanoğlu, bu kararın fikir babası olan baş ticaret danışmanı Navarro'nun kariyerini Çin düşmanlığını öne çıkartarak yapmış birisi olduğunu söyledi:

    "Diğer bir çatlak ve büyük yarık da ABD'nin kendi yönetiminde oldu. Trump yönetiminin en önemli kişiliklerinin birçoğu bu son atılan adıma karşı çıktı ve ABD'nin küresel rolünü baltalayacağını söyledi. Zaten bunun en önemli yansıması da Trump'ın ekonomi başdanışmanının istifası oldu. Ama bu yarılmanın liberalleşmeci, küreselleşmeci tarafında Hazine, Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı bulunuyor. Mattis bir emekli general. Burada taraf olmasının en önemi sebebi bunun NATO ittifakını baltalayacağı, AB ile olan ilişkilere zarar vereceği yolunda fikre sahip olmasıydı. Diğer tarafta da ekonomik alanda daha milliyetçi kesimde de sadece Ticaret Bakanı Rose ve Baş Ticaret Danışmanı Peter Navarro bulunuyor. Zaten Navarro bunun fikir babası olarak biliniyor. Zaten bütün kariyerini de Çin tehlikesini öne çıkartarak yapmış biri."

    ‘ABD'NİN ÇİN'İN EKONOMİK GÜCÜNE KARŞI KOYAMAYIP, ASKERİ OLARAK CEVAP VERMESİ'

    ABD Başkanı Donald Trump
    © REUTERS/ Leah Millis
    Trump imzaladı: Çeliğe yüzde 25, alüminyuma yüzde 10 gümrük vergisi
    Kozanoğlu, ABD'nin Çin'in ekonomik gücüne karşı koyamayıp hesaplaşmayı askeri alanda araması riskine değindi ve bu durumun sadece Çin'in değil bütün dünyanın korkusu olması gerektiğine vurguyu yaptı:

    "Ama dediğim gibi bu uygulama birebir Çin'i hedeflememek, genel olarak serbest ticareti karşısına almak anlamında da Çin ile sınırlı değil. Yani sadece ekonomideki bir kısım gümrük vergilerinin arttırılmasının ötesinde Trump'ın bu söyleminin dış politikaya, savunmaya nasıl yansıyacağı aslında dünya açısından daha büyük bir endişe kaynağı olmalı. Bundan Çinlilerde rahatsızlık duyuyorlar. Hatta Çin güvenlik sisteminin önemli bileşenlerinden birisi emekli tümgeneral olan aynı zamanda da savunma bakanı yardımcısı Huffington Post'a ‘aman sakın Thukydides tuzağına düşmeyelim' diye bir makale yayımladı. Bilindiği gibi Thukydides tuzağı Sparta ile Atina arasında Peleponnes savaşlarını anlatır. Atina'nın yükselişi karşısında Sparta'nın savaşmaktan başka bir çare bulamaması ve bu savaş sonucunda ikisin mahvıyla sonuçlanmasını anlatır. Burada Çin, ABD'nin Çin'in ekonomik gücüne karşı koyamamasından dolayı askeri olarak Çin'e cevap vermesi, hesaplaşmayı askeri zeminde araması korkusunu yansıtıyor. Sadece Çin'in değil de bütün dünyanın korkusu olması lazım."

    ‘RUSYA'NIN SON HAMLELERİ SÜRPRİZ OLDU'

    Çin-Çelik
    © REUTERS/
    ABD'nin alüminyum ve çelik vergisine Çin'den sert tepki
    Hayri Kozanoğlu son olarak Rusya ile Çin'in giderek birbirine yakınlaştığını öte yandan Transatlantik blokunda ise dağınıklığın olduğunu söyledi ve Rusya'nın son hamlelerinin Batı tarafına sürpriz olduğu yorumunu yaptı:

    "Şimdi şöyle ilginç bir tablo var Çin ve Rusya birbirine yaklaşıyorlar. Hem ekonomik olarak ‘tek yol tek kuşak' projesiyle, altyapı, kurumsallaşma anlamında hem de askeri anlamda Suriye'de Çin'in ben de varım demesiyle gerçekleşen bir yakınlaşma söz konusu. Bu gerilimin diğer hattındaki Transatlantik blokunda ise tam anlamıyla bir dağınıklık gözleniyor. Şöyle bir ilginç örnek vereyim: ABD'nin en önemli düşünce kuruluşlarının başında olan birisi geçen hafta ‘ikinci soğuk savaş' diye bir makale yayımlandı. Bu makalede Çin'in adı bir kez bile geçmiyor, tek kastedilenin Rusya olduğu görülüyor. ABD düşünce kuruluşlarının en etkilisi ikinci soğuk savaş, gerilim, çatışmaya yol açabilecek bir süreçten söz ederken sadece Rusya'yı kast ediyor. Diğer yandan Trump'ın önlemleri, Batı'daki yayınların Çin'i öne çıkarması da ayrı bir hedefe işaret ediyor. Bu anlamda da ciddi bir dağınıklık var. Şöyle bir durum var: Rusya bu denkleme biraz da öngörülmeyen bir şekilde girdi. Obama döneminden başlayarak ABD'nin askeri stratejisi, ağırlığını Pasifik'e kaydırmak ve Çin'i buradan kuşatmaktı. Çünkü Çin, Asya'nın bir numaralı ekonomisi haline geldi. Burada küçük çatışmaları körükleyerek ABD'nin varlığını meşrulaştırmak, Çin'in üretim bazından yola çıkarak Çin'i orada kıstırmaktı. Rusya'nın son hamleleri, bir anlamda özellikle Suriye savaşında ağırlığını koyması 2000'lerin başında biraz gerileyen bir güç olarak görüldüğü için biraz sürpriz oldu. O anlamda da dünyada ciddi bir karmaşa söz konusu. Gelişmeleri izlemeye devam edeceğiz ama emperyalizmin tarihini bilenler de ister istemez çatışma olasılığını düşünüyor. Gerçi zaten şu an çatışmasız bir dönemde değiliz. Suriye bütün dünyadaki çatışmaların sinir merkezi haline gelmiş durumda. Daha büyük çatışmalara yol açabilecek gerginliklerin fay hatlarının bulunduğu bir dönemden geçiyor dünya."

    Etiketler:
    Hayri Kozanoğlu, Çin, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Amelia Earhart
    Atlantik Okyanusu'nu tek başına geçen ilk kadın pilot Amelia Earhart'ın gizemi 81 yıl sonra çözüldü
    Karikatür
    Porno yıldızından Trump'a 'gizlilik sözleşmesi' davası
    İnfografik
    TSK'nın Afrin'deki harekatından gelişmeler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam