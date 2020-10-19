Kayıt
23:45 19 Ekim 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Eksen

    'KKTC seçiminde asıl belirleyici Türkiye kamuoyunun yoğun ilgisi oldu, daha fair-play olabilirdi, olmadı'

    Eksen
    URL'yi kısaltın
    Yazarı
    0 17
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104148/52/1041485234_2:614:1400:1400_1200x675_80_0_0_bbfb8775d8486ec9d94dd50bb20209a5.png
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ceyda_karan_eksen/202010191043059273-kktc-seciminde-asil-belirleyici-turkiye-kamuoyunun-yogun-ilgisi-oldu-daha-fair-play-olabilirdi/

    Prof. Hasgüler, KKTC seçiminde asıl belirleyicinin Türkiye kamuoyunun en son Annan Planı döneminde görülen ilgisi olduğunu belirterek "Daha fair-play oynanabilirdi, olmadı" dedi. Ersin Tatar'ın pragmatikliğine atıf yapan Hasgüler, yeni dönemde Maraş'ın açılması üzerinden Doğu Akdeniz'i de etkileyecek çözüm arayışı formüle edilebileceği görüşünde.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda ipi Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Ersin Tatar göğüsledi. Tatar, oyların yüzde 51.74'ünü alarak cumhurbaşkanı seçilirken, bağımsız aday Mustafa Akıncı'nın, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) desteğine rağmen seçilememesi şaşırtıcı bulundu. Öncesinde Ankara'nın Ersin Tatar lehine 'seçimlere müdahalesi' ve Akıncının adaylıktan 'caydırılmaya çalışıldığı' iddiaları kamuoyuna yansımışken, KKTC seçimleri ve sonuçlarını Kıbrıs gazetesi yazarı Prof. Mehmet Hasgüler ile konuştuk.

    ‘Daha fair-play oynanabilirdi, olmadı’

    Prof. Mehmet Hasgüler'e göre, KKTC'de seçimleri anketlerde bıçak sırtı gösterilirken, esas belirleyici etken Türkiye kamuoyunun seçimlere ilgisi oldu. KKTC'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde en son böylesine bir ilginin Anna planı döneminde yaşandığını belirten Hasgüler, seçimlerin 'fair-play' olmadığı görüşünü dile getirdi. Hasgüler, KKTC seçmeninde ciddi güven erozyonu bulunduğunu da ekledi:

    Seyir Hali
    © Sputnik / Depositphotos
    ‘Cumhurbaşkanlığı seçimleri, Kıbrıs Türk halkı için dönüm noktası’

    “Anketler vardı. Bıçak sırtı görüyordum. Moral üstünlüğüne sahip olan adayın kazanma şansının daha iyi olabileceğini düşünüyordum. Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Akıncı’ya verdiği destek bir moral üstünlük olarak görülebilir. Fakat bu seçimlere özel olarak Türk kamuoyu da cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilgi gösterdi. Sanırım böyle bir ilgi en son Annan planında yaşanmıştı. Bu müdahaleler meselesi hep tek yanlı olarak ele alınıyor. İşimize geldiğinde müdahale… burası sonuçta ateşkes altında olan bir toplum bütün hatlarıyla. Tabii ki daha fair play oynanabilirdi, olmadı. İşin siyasi sosyolojisine baktığımızda 2005 Denktaş’tan sonra ne Talat ikinci dönem Annan devrimini yarattı ne Eroğlu ne de Akıncı. Artık bir cumhurbaşkanı görevdeyken aday oluyor ve üçüncü kez aday olan cumhurbaşkanı kazanamıyor. Ciddi bir güven erozyonu var seçmende. İşin manipülasyon kısımlarını bir kenara bıraktığımızda seçmenin içinde bulunduğu koşullara dokunamayan ve daha çok politik iletişim yoluyla adayların tamamı için bir kurgu yapılıyor. O kurgunun üzerinden ne federasyon konusunda ciddi bir yol alınıyor ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tanıtımıyla ilgili adım atılıyor. Aslında ne o tezi ortaya koyan ne öbür tezi ortaya koyan somut gösteremiyor projesini. Kaldı ki insanlar da inanmıyor. Başka saikler devreye giriyor. Onlar girdiğinde de zaten siyasetin dışında birtakım hareketler, normlar devreye giriyor."

    'Ersin Tatar pragmatist ve siyasette yeni ve naif yanlarıyla çekim gücü oluşturdu'

    Hasgüler'e göre Ersin Tatar, pragmatist ve siyasette yeni ve naif yanlarıyla bir çekim gücü oluşturdu. Akıncı'nın özellikle federasyon doktrinine sahip ve inandırıcılığı yüksek bir figür olduğunu anımsatan Hasgüler, günümüz koşullarında KKTC siyasetinden üçüncü bir yol çıkmamasının sorun olduğu görüşünde:

    Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı
    © AA / Mehmet Er
    Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Adayı Akıncı: Bırakın Kıbrıs Türk halkı kendi vicdanıyla kimi seçeceğine karar versin

    "Benim görebildiğim üçüncü bir yol çıkmıyor Kuzey Kıbrıs siyasetinden. Ersin Tatar pragmatist ve alabildiğine siyasette yeni ve naif yanlarıyla seçmenin o orta tarafında bulunan kısımlarına çekim gücü oluşturuyor. Talat’tan sonra Eroğlu geldi. Eroğlu dövüşmeyecek veya konfederasyon ileri sürecek dendi. Son 15 yılın en önemli belgesini Anastasiadis ile imzaladı. Dolayısıyla Akıncı kazandıysa yüzde 51 ile ne fark edecekti? Diyorlar ki iki devletliliğe gidilecek. Eğer iki devletlilik mücadelesi verilecekse biçilmiş kaftan Akıncı. Çünkü federasyon konusunda doktrinine sahip, inandırıcılığı yüksek. Dolayısıyla Tatar’dan da federasyon görüşmelerinde yüksek bir profil beklememiz mümkündür. Eroğlu’nun gösterdiği gibi bir performans Tatar’dan da bekleyebiliriz.

    ‘Kıbrıs, Türk dış politikasının turnusol kağıdı’

    Hasgüler’e göre Kuzey Kıbrıs, Türk dış politikasının turnusol kağıdı niteliğinde. Ankara'nın KKTC'yle ilgili politikalarının Doğu Akdeniz ve AB ile ilişkilerinde kendini nereye konumlandıracağının da yansıması olacağını belirten Hasgüler, 46 yıl sonra BM kararları hilafına açılan Maraş'ın olası etkilerine dikkat ekti. Hasgüler'e göre, seçimlerin bitmesiyle daha rasyonel ve kutuplaşma siyasetinden uzak, halka dokunan meselere odaklanmak gerekiyor ve Maraş üzerinden bir çözüm arayışı formüle edilebilir:

    “Türkiye’nin kendisini Doğu Akdeniz, özelde Maraş konusunda genel anlamda Türkiye-AB/batı ilişkileri konusunda nereye konumlandıracağı çok önemli. Kıbrıs bir nevi Türk dış politikasının da turnusol kağıdı olacak özelliğe sahip olma durumu vardır. Üzerinde çok fazla tartışmak çok doğru olmaz. Ama böyle bir ışık buradan Türkiye’nin müttefiklerini geliştirme ve Doğu Akdeniz coğrafyasında sadece güvenlik üzerinden değil insana, mağduriyete dokunan, bir Maraş üzerinden çok rahat inşa edilirken, Maraş üzerinden bir mağduriyeti giderme konusunda bir olay Doğu Akdeniz’deki müttefik arayışına da olumlu yansıyacağını, domino etkisinin olacağını şahsen düşünüyorum. Akıl bunu söylüyor. Seçim artık bitti. Siyaset artık daha rasyonel çerçeveye oturması ve kutuplaşma siyasetinden uzaklaşarak nesnel, halka dokunan meselelere meclis başta olmak üzere sol, barış söylemine sahip olan aktörlerin bu konulara daha fazla kafa yormaları gerektiği kanaatindeyim. Yine bir sol ve barış güçleri üzerinde bir negatif etkisi oldu bu seçim sonuçlarının. Ama bunlar böyledir. Seçim olayı sadece bizde bir makamı elde etmek ya da siyaset yapmayı seçimle sınırlı tutan anlayıştan, bir dar çerçeveden uzaklaşmayı gerektiriyor. Hayat mücadele alanıdır. Felsefe olarak adanın üzerindeki Kıbrıs uyuşmazlığını ve parçalarından biri olan Maraş gibi bir mağduriyet yerine bir çözüm arayışı Maraş üzerinden irdelenebilir. AİHM’deki davalara baktığımızda böyle bir açılımı da dayatıyor. AİHM’de Maraş sakinlerinin yüklü bir miktarda tazminat isteyecekleri davalar sonuçlanmaya başladı. Dolayısıyla çok rahat BM Güvenlik Konseyi kararlarının üzerine AİHM’i göstererek Maraş 30-35 bin kişiye iskan haline getirilebilirse adım adım çözüm yaklaşımı izlenebilir. Bu yaklaşıma hem Türkiye hem de Kuzey Kıbrıs’taki otoriteler destek vereceklerdir. Çünkü ekonomik boyutuna bakmadan şeffaf ve güvenilir bir yaklaşımla oraya taşınacak olan Maraş sakinleriyle birlikte Maraş’ın bir serbest bölge olma imkanı vardır.”

    'Kıbrıs’ta adım adım çözüm'

    Maraş konusunda Türkiye’nin KKTC ile ortak hareket ederek Rumlara güven verici gelişmelere imza atması Hasgüler’e göre Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki yerini güçlendirecek, komşularla ilişkileri rayına sokacak herkesin kazanacağı bir denklemin inşa etme imkanı tanıyabilir:

    “Rumlar da kabul eder, niye etmesinler şeffaf ve güven veren bir yaklaşım doktrini edinilirse. Kaç bin Rum gelip ziyaret etti bugünkü koşullarda, daha askeri bölge olma niteliğini kaybetmedi. Askeri bölge niteliğini hemen bakanlar kurulundan çıkarıp bu süreci tetiklemek lazım. Güven verecekler, işin içinde iş insanları bu konuda önderlik edecek. Bir komite kurulabilir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs buna ortak bir hareket alanı belirleyerek hem Doğu Akdeniz’deki enerji meselesine yeni bir Maraş açılımıyla yaklaşabilir. Parça parça çözüm dediğimiz konuda 2017’de özellikle Maronitlerin üç-dört köye yerleştirilmesi projesi vardı. Sadece Kıbrıs’takiler değil Kıbrıs dışındakileri de getireceklerdi. Hem bir Maronit köyü oluşacaktı. Buradaki halkların en eskisi sayılırlar. Maraş da bununla eş zamanlı yürütülecekti. Bunlar bence insani açıdan bizim ihtiyaç duyduğumuz yaklaşımlardır. Bir türlü bir kör dövüşe dönüyor. Eski dosyalar bir türlü kapatılamıyor. Bence kuzeydeki ve güneydeki ve uluslararası ortamdaki statüko algısını bence Maraş’ı doğru bir iletişimle, güvenilir bir yaklaşımla sahiplenme ve sadece güneydeki Rumlardan söz etmiyor. Birleşik Kraliyet ailesine kadar dayanan birtakım mal ve mülkler, Alman şirketler var. Bunları doğru bir şekilde ve vakıflar gibi şeylerden de uzak durarak güvenilir, inandırıcı bir yaklaşım sergilenirse, bu mağduriyet doğru bir şekilde giderildiği takdirde Maraş özel statüde bir ağ haline getirilebilir. Kuzey Kıbrıs’taki otoritelerin sağlayacağı güven, Türkiye’nin sağlayacağı güvenle, çeşitli kredi kuruluşlarının sağlayacağı destekle bence Kıbrıs’ta ciddi bir çözüme dönük bir gelişme olabilir. Adı illa federasyon olmayabilir, başka bir şey bulunabilir. Ama Maraş açılımı doğru değerlendirildiği takdirde önümüzdeki beş yılda psikolojik üstünlüğü Kıbrıslı Türkler elde edebilirler. Güney Kıbrıs’taki AB içerisindeki kömür çelik topluluğu nasıl kurulduysa Maraş’taki serbest bölge anlayışı da benzer şekilde çözümü, istikrarı ve Doğu Akdeniz’de de herkesin kazanacağı bir sistematiği kurgulamak şansını elde edebiliriz. Güven vermemiz gerekiyor. Orada harabe duracağına, insanların geçmiş hatırlarını canlandıracakları ve hayatlarını yeniden dondurulmuş uyuşmazlığın dışında kazanacakları bir yaklaşım bence Kıbrıs’ta adım adım çözüme sürükleyebilir.”

    Etiketler:
    Kapalı Maraş, Maraş, Annan Planı, Türkiye, Mustafa Akıncı, Ersin Tatar, KKTC
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Yarışmanın Yapılar kategorisinin birincisi Lübnanlı fotoğrafçı Bachir Moukarzel'in The Frame (Çerçeve) fotoğrafı Dubai'de çekildi
    2020 Havadan Çekilen Fotoğraf Ödülleri sahiplerini buldu
    Karikatür
    'ABD seçimlerinden önce 'buzdolabı büyüklüğündeki' bir asteroit Dünya'ya çarpabilir'
    İnfografik
    Türkiye ile Başkurtistan arasındaki ticari ve ekonomik ilişkiler
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet