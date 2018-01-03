İran'daki protestoları değerlendiren Karamollaoğlu: Bu sefer tersten bir hareket var

İran'daki gelişmeleri değerlendiren Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Ümit ederim ki, İran bunun üstesinden gelir. Çünkü İran'daki bir kargaşa Türkiye'ye sıçrayabilir" dedi. 'İran'da istikrar Türkiye'den daha geç bozulur' diye düşünüldüğünü vurgulayan Karamollaoğlu, "Bu sefer tersten bir hareket var. Başarılı olmaz" diye konuştu.

© AFP 2017/ ADEM ALTAN Çavuşoğlu: İran'daki gösterilere iki kişi destek veriyor

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Sputnik'in de aralarında bulunduğu basın kuruluşu temsilcileriyle kahvaltıda biraraya geldi. Gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Karamollaoğlu, İran'daki protestoları da değerlendirdi.

"İran kısmi bir demokrasi var kendine mahsus özgü bir demokrasi" diyen Karamollaoğlu, parlamentonun seçimle geldiğini, Cumhurbaşkanının seçimle iş başına geldiğini söyledi. Karamollaoğlu, "Ancak bir rehberlik makamı var, o rehberlik makamı adayları da kanunları da veto etme yetkisine sahip" dedi.

'DIŞ GÜÇLER İRAN'DAKİ REJİMDEN RAHATSIZ'

Dış güçlerin İran'daki rejimden rahatsız olduğunu vurgulayan Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ABD, özellikle dış güçler İran'daki bu rejimden ve rejimin tutumundan rahatsız oldukları için yıllardır fırsat kolluyorlar. Şu anda da bir rahatsızlık var. Ruhani'nin Cumhurbaşkanı'nın yaklaşımını olumlu buluyorum şahsen. Yani ‘Hükümetler tenkit edilebilir, edilmeli de. Vatandaşın bir takım problemleri sıkıntıları olursa onlar bu sıkıntılarını mitinglerle vesairelerle dile getirebilmeliler, bundan dolayı da biz bunu makul karşılıyoruz. Ama bu gösterilerde sınırlara dikkat edilmeli, başkasının malına canına zarar verilmemeli' diyor. Şimdiye kadar da itidalli gittiler. Tabi itidalli olmasına rağmen 18 kişinin hayatını kaybetmiş olması bugüne kadar iyi değildi, tabi 18 kişi az değil. Ümit ederim ki, İran bunun üstesinden gelir. "

'BİZİMKİ BİR ÜMİTTEN İBARET'

© AA/ Binnur Ege Gürün AK Parti Sözcüsü Ünal: İran, çok ciddi bir manipülasyonla karşı karşıya

"Çünkü İran'daki bir kargaşa herkes bunu söylüyor Türkiye'ye Allah saklasın sıçrayabilir" diyen Karamollaoğlu, İran'da istikrarın Türkiye'den daha geç bozulur diye düşünüldüğünü vurguladı. Karamollaoğlu, "Yani, Irak, Suriye, Türkiye'ye gelir sıra, Türkiye'den de oraya sıçrar diye. Bu sefer tersten bir hareket var. Başarılı olmaz. Çok sert tedbirlere ihtiyaç kalmadan inşallah durulur diye ümit ederiz. Bizimki bir ümitten ibaret" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, İran'da rejimin eskisi gibi olmadığını da ifade ederek, "Biraz daha sanki hakim gibi. Belki bu hareketlenmeler İran'da halkın itiraz ettiği bazı konularda hükümetin, parlamentonun rehberlik makamının daha olumlu adımlar atmasına bugünkü sistemde bir takım tadilatlar yapılmasına da vesile olur diye düşünürüz" diye konuştu.