Ekonomi Bakanı Zeybekci’den DEİK savunması: DEİK daha katılımcı bir niteliğe büründürüldü, temsil gücü artırıldı

‘33 YIL ÖNCE KURULAN DEİK'İN YAPISINDA DEĞİŞİKLİK ZORUNLUYDU'
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yazılı soru önergesine verdiği yanıtta "2023 hedeflerine ulaşılmasında ve ülkemizin küresel değer zincirinde daha güçlü var olabilmesi yolunda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu çok daha önemli ve stratejik bir kurum haline gelmiş olup bu durum 33 yıl önce kurulan DEİK'in mevcut yapısında bir değişikliği zorunlu kılmıştır" dedi.
‘DEİK ETKİN BİR YAPIYA KAVUŞTURULDU'
Zeybekci, bu çerçevede 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda 10 Eylül 2014 tarihli 6532 sayılı Kanunun 142. ve 144. maddeleri uyarınca yapılan değişiklik ile DEİK'in etkin bir yapıya kavuşturulduğunu kaydetti. DEİK'in özel sektörün dış ekonomik ilişkilerinde bir platform olarak faaliyet göstermesi ve daha etkin işleyebilmesi amacı ile yeniden yapılandırıldığını ifade eden Zeybekci, Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürüten, temsil görevini haiz bir çatı kuruluş olarak teşekkül ettirildiğini kaydetti. Zeybekci, şöyle devam etti:
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bu çerçevede daha önce 42 özel sektör kurucu kuruluşlarının sayısının 94'e çıkarılarak DEİK'in daha katılımcı bir niteliğe büründürüldüğünü ve temsil gücünün artırıldığını belirtti. Zeybekci, DEİK'in ayrıca daha önce 114 olan İş Konseyi sayısının da yeni düzenleme sonrasında 143'e çıkarıldığını ifade etti. Zeyebekci, DEİK'in çalışmalarıyla ilgili de şu bilgileri verdi:
‘DEİK 2014'TE 998, 2017'DE 1637 ETKİNLİK DÜZENLEDİ'
"DEİK, 2014 yılında 998 etkinlik düzenlerken, 2015 yılında 1.138, 2016 yılında ise 1.629, 2017 yılında ise 1.637 etkinlik düzenlemiştir. 2017 yılında Cumhurbaşkanı ile 9, Başbakan ile 4, Ekonomi Bakanı ile 23 yurtdışı heyetinde iş heyetleri organize etmiş, yurtdışından Devlet Başkanı, Başbakan ve Bakan düzeyinde 104 temsilci ile ekonomik ve ticaret içerikli programlar yapılmıştır. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesinin teminen, DEİK'in yapmış olduğu yazılı talep üzerine DEİK'e 2015-2017 yıllarında her yıl 1 milyon TL katkı sağlamıştır."
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