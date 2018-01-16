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    Nihat Zeybekci

    Ekonomi Bakanı Zeybekci’den DEİK savunması: DEİK daha katılımcı bir niteliğe büründürüldü, temsil gücü artırıldı

    © AA/ Mahmut Serdar Alakuş
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    Yurdagül Şimşek
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    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TÜSİAD’ın kendi talebi ile DEİK kurucu üyeleri arasından çıkarıldığını ifade ederken, değişiklikle DEİK’in daha katılımcı bir niteliğe büründürüldüğünü ve temsil gücünün artırıldığını söyledi. Zeybekci, DEİK’in 2014 yılında 998 etkinlik düzenlerken 2017 yılında 1637 etkinlik düzenlediğini vurguladı.

    TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Erol Bilecik
    © AA/ Onur Çoban
    TÜSİAD: DEİK'ten kendi isteğimiz doğrultusunda ayrıldık
    CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) yapısının değiştirilmesine ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşımıştı. Budak, Ekonomi Bakanı Zeybekci'ye "DEİK'in kurucu üyeler ile ilgili değişiklik yapılmasına neden ihtiyaç duyulmuştur? Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) DEİK'in ‘yeni resmi yapısı' içinde yer almak istememesinin kurumun işleyişini nasıl etkileyecektir? DEİK'in yurt dışındaki imajını olumsuz etkilemeyecek midir?" diye sormuştu.

    ‘33 YIL ÖNCE KURULAN DEİK'İN YAPISINDA DEĞİŞİKLİK ZORUNLUYDU'

    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yazılı soru önergesine verdiği yanıtta "2023 hedeflerine ulaşılmasında ve ülkemizin küresel değer zincirinde daha güçlü var olabilmesi yolunda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu çok daha önemli ve stratejik bir kurum haline gelmiş olup bu durum 33 yıl önce kurulan DEİK'in mevcut yapısında bir değişikliği zorunlu kılmıştır" dedi.

    ‘DEİK ETKİN BİR YAPIYA KAVUŞTURULDU'

    Zeybekci, bu çerçevede 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu'nda 10 Eylül 2014 tarihli 6532 sayılı Kanunun 142. ve 144. maddeleri uyarınca yapılan değişiklik ile DEİK'in etkin bir yapıya kavuşturulduğunu kaydetti. DEİK'in özel sektörün dış ekonomik ilişkilerinde bir platform olarak faaliyet göstermesi ve daha etkin işleyebilmesi amacı ile yeniden yapılandırıldığını ifade eden Zeybekci, Türk özel sektörünün dış ekonomik ilişkilerini yürüten, temsil görevini haiz bir çatı kuruluş olarak teşekkül ettirildiğini kaydetti. Zeybekci, şöyle devam etti:

    TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik
    © AA/ Metin Pala
    TÜSİAD, DEİK'ten çıkarıldı
    "Yeni yapı ile DEİK'in faaliyetlerinin, ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte daha katılımcı planlaması, görüşme ve toplantı sonuçlarının dış ticaretimiz lehine değerlendirilmesi imkanı sağlamış olup; TÜSİAD kendi talebi üzerine kurucu üyeleri arasından çıkarılmıştır. DEİK dış ticaretin sınırlı bir alanında faaliyet gösteren bir Kurul olarak kalmak yerine; mal ve hizmet ticareti, karşılıklı yatırımlar, yurt dışı müteahhitlik hizmetleri gibi çok daha geniş bir alanda, ikili ve çok taraflı ilişkiler kurarak ülke arasındaki ortak projelerin hayata geçirilmesinde aktif rol oynayan bir kurum haline getirilmiş ve dış ekonomik ilişkilerde özel sektörün ağırlık ve rolünün daha da artırılmasına imkan verilmiştir. DEİK'in özel hukuk hükümlerine tabi tüzel kişiliği aynen korunmuş, tamamı özel sektör kuruluşlarından oluşan kurucu tabanının genişletilmesi yanında organlarının atama usulü yerine demokratik yolla seçilerek belirlenmesi esas alınarak DEİK'in özel sektör kimliği güçlendirilmiştir."

    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, bu çerçevede daha önce 42 özel sektör kurucu kuruluşlarının sayısının 94'e çıkarılarak DEİK'in daha katılımcı bir niteliğe büründürüldüğünü ve temsil gücünün artırıldığını belirtti. Zeybekci, DEİK'in ayrıca daha önce 114 olan İş Konseyi sayısının da yeni düzenleme sonrasında 143'e çıkarıldığını ifade etti. Zeyebekci, DEİK'in çalışmalarıyla ilgili de şu bilgileri verdi:

    ‘DEİK 2014'TE 998, 2017'DE 1637 ETKİNLİK DÜZENLEDİ'

    "DEİK, 2014 yılında 998 etkinlik düzenlerken, 2015 yılında 1.138, 2016 yılında ise 1.629, 2017 yılında ise 1.637 etkinlik düzenlemiştir. 2017 yılında Cumhurbaşkanı ile 9, Başbakan ile 4, Ekonomi Bakanı ile 23 yurtdışı heyetinde iş heyetleri organize etmiş, yurtdışından Devlet Başkanı, Başbakan ve Bakan düzeyinde 104 temsilci ile ekonomik ve ticaret içerikli programlar yapılmıştır. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesinin teminen, DEİK'in yapmış olduğu yazılı talep üzerine DEİK'e 2015-2017 yıllarında her yıl 1 milyon TL katkı sağlamıştır."

    Etiketler:
    TÜSİAD, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Çetin Osman Budak, Nihat Zeybekci
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