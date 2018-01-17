2017’de en çok Konya Mevlana Müzesi ziyaret edildi

190 MİLYON TL GELİR ELDE EDİLDİ
Artan ziyaretçi sayısına paralel olarak 2017 yılında müze ve ören yeri gelirleri de 2016 yılına oranla yüzde 13 oranında artarak yaklaşık 190 milyon TL'ye ulaştı.
MÜZEKART SAYISI 1 MİLYONU GEÇTİ
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından satın alınabilen Müzekart sayısı ise 2016 yılında 903 bin 246 iken, 2017 yılında bu rakam yaklaşık yüzde 17.5 artarak 1 milyon 65 bin 966 seviyesine ulaştı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, Konya Mevlana Müzesi 2 milyon 480 bin 433 ile 2017 yılının en çok ziyaretçi ağırlayan müzesi oldu. İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi 1 milyon 932 bin 726, İstanbul Ayasofya Müzesi 1 milyon 892 bin 250, Denizli Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri 1 milyon 494 bin 893, İzmir Efes Ören Yeri 996 bin 800, Nevşehir Göreme Ören Yeri 682 bin 785, Nevşehir Hacıbektaş Müzesi 498 bin 880, Aksaray Ihlara Vadisi Ören Yeri 386 bin 590, Ankara Cumhuriyet Müzesi 360 bin 879, İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi Harem Bölümü ise 353 bin 285 ziyaretçiyi ağırladı.
ZİYARETÇİSİ EN ÇOK ARTAN YER NEVŞEHİR YERALTI ŞEHRİ OLDU
Müze ve ören yerleri ziyaretçilerinin 2016-2017 yılları arasındaki kıyaslamasında yüzde 97 oranında bir artışla Nevşehir Kaymaklı Yeraltı Şehri ilk sırada yer alırken, Nevşehir Hacıbektaş Müzesi yüzde 63 oranında artışla ikinci, Denizli Pamukkale Ören Yeri yüzde 53 oranında artışla üçüncü ve İstanbul Ayasofya Müzesi ile İstanbul Topkapı Sarayı Müzesi ise yüzde 32 oranında artışla üçüncü sırada yer aldı.
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