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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

    ‘Türkiye-Rusya yakınlaşmasının NATO’yu rahatsız edecek bir yönü yok’

    © Sputnik/ Aleksey Druzhinin
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    Hüseyin Hayatsever
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    ABD’den gelen Rusya ve Türkiye arasındaki yakınlaşmanın NATO’daki anlaşmazlıkları derinleştirmeye yönelik olduğu açıklamasına Ankara’dan itiraz geldi.

    Pentagon
    © AFP 2018/
    ABD: Rusya, Türkiye’yle yakınlaşarak NATO’daki anlaşmazlıkları derinleştirmek istiyor
    NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Berat Çonkar, Türkiye'nin Rusya ile yakın ilişkilerinin, NATO ile olan ilişkilerinin bir alternatifi olmadığını ifade ederek "Türkiye ve Rusya ilişkilerinin NATO'yu rahatsız edecek herhangi bir yönü olduğunu biz düşünmüyoruz" dedi.

    Türkiye'nin eski NATO daimi temsilcilerinden emekli Büyükelçi Onur Öymen de "Tabii ki NATO üyeliğimizin gereğini her zaman yaptık, yapacağız. Ama aynı zamanda başka ülkelerle de kendi güvenlik, siyasi ve ekonomik çıkarlarımızın gerektirdiği ilişkileri kurmamız NATO üyeliğimize karşı bir durum değildir" diye konuştu.

    ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) istihbarat faaliyetlerini yürüten Savunma İstihbarat Teşkilatı (DIA) Direktörü Robert Ashley, Rusya ve Türkiye arasındaki yakınlaşmanın NATO'daki anlaşmazlıkları derinleştirmeye yönelik olduğunu belirtti.

    Ashley, ABD Kongresi'ne dün yazılı olarak verdiği ifadede, "Rusya'nın, Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan yönetimindeki Türk hükümetiyle bağlantıları, Türkiye'ye silah satışları ve Mısır ile Libya'ya giderek artan ilgi, Rusya'nın stratejik amacını yansıtıyor: Akdeniz ve NATO'nun güney sınırlarında etkisini yayma fırsatlarını arttırmak ve ayrıca NATO'daki anlaşmazlıkları derinleştirmek" ifadelerini kullandı.

    Türkiye- NATO- Bayrak
    © REUTERS/ Murad Sezer
    ‘Rusya ile Türkiye arasındaki yakınlaşma NATO’yu bölmeye yönelik değil’
    'TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNİN NATO'YU RAHATSIZ EDECEK BİR YÖNÜ YOK'

    Ashley'in açıklamalarını Sputnik'e değerlendiren NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Berat Çonkar, Türkiye-Rusya ilişkilerinin bölgesel güvenlik ve istikrar açısından değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek "Türkiye-Rusya ilişkileri NATO'nun güvenlik konseptine ters bir şey değil. Tam tersine NATO da bölgede istikrarın olmasını, özellikle Avrupa ve Atlantik güvenliği açısından gerek Akdeniz, gerek Karadeniz, gerekse Ortadoğu'da güvenlik ve istikrarın çok önemli olduğunu her zaman vurguluyor. Burada Türkiye'nin özellikle Suriye krizinin çözülmesi açısından Rusya'yla geliştirmiş olduğu işbirliği Cenevre sürecine de katkı yaparak siyasi çözümün hızlandırılması noktasında önemli bir rol oynuyor. Bütün bunlar bir arada değerlendirildiği zaman Türkiye ve Rusya ilişkilerinin NATO'yu rahatsız edecek herhangi bir yönü olduğunu biz düşünmüyoruz" diye konuştu.

    'TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNE OLUMLU YAKLAŞAN PEK ÇOK NATO ÜYESİ ÜLKE VAR'

    NATO üyesi birçok ülkenin Türkiye'nin NATO'daki içindeki rolünü ve Rusya ile ilişkilerini önemsediğini vurgulayan Çonkar, "Biz NATO içerisinde gerek Balkan ülkeleri, gerekse Doğu Avrupa ülkeleri, birçok ülkenin Türkiye'nin NATO içerisindeki rolüne çok değer verdiği ve özellikle Rusya ile ilişkilerde diyalog kanallarının çalıştırılarak güvenlik ve istikrara katkı sağlayıcı adımların atılmasını önemsediğini ve Türkiye'yi takdir ettiğini görmekteyiz. Bu açıdan Pentagon yetkilisinin yaptığı açıklama kendi kişisel değerlendirmesidir ve yanlış bir okumadır. NATO'nun bakışını ve NATO üyesi ülkelerin bakışını yansıtmamaktadır" dedi.

    Türkiye'nin, bölgesel ve küresel güvenliğe katkı sağlayan sorumlu bir NATO üyesi olarak Rusya ile iyi ilişkiler geliştirme yönünde hareket ettiğini ifade eden Çonkar, "Elbette Türkiye'nin Rusya'yla farklı düşündüğü hususlar vardır. Kırım konusunda, Suriye'deki siyasi pozisyonlarla ilgili farklılaşmalar olsa bile genel resme bakıldığı zaman Türkiye ve Rusya'nın işbirliği yapmasının bölgesel güvenlik ve istikrar açısından önemli olduğunu düşünüyorum ve NATO üyesi ülkeler içinde buna olumlu yaklaşan pek çok ülke olduğunu biliyorum" ifadelerini kullandı.

    Danimarka Başbaşbakanı Rasmussen'i taşıyan uçak İncirlik'te
    © AA/ İbrahim Erikan
    ‘Rusya, Türkiye'ye NATO'ya alternatif koruma teklifi sunuyor'
    'TÜRKİYE'NİN RUSYA İLE İLİŞKİLERİ, NATO İLE İLİŞKİLERİNİN ALTERNATİFİ DEĞİL'

    Şubat ayı içinde Brüksel'de yapılan NATO Parlamenter Asamblesi toplantılarında da Türkiye-Rusya ilişkilerinin gündeme geldiğini kaydeden Çonkar, "Öncelikli olarak biz şunu vurguluyoruz; Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkileri NATO ile olan ilişkilerine bir alternatif değildir. Bu, birbirini tamamlayıcı ilişkilerdir" dedi.

    'RUSYA'YA KARŞI AGRESİF TUTUM TAKINAN ÜLKELER, RUSYA'NIN REFLEKSLERİNİ DOĞRU OKUYAMIYOR'

    Türkiye'nin Rusya'dan alma konusunda anlaşmaya vardığı S-400 hava savunma sistemlerinin de sıklıkla gündeme getirildiğini vurgulayan Çonkar, şöyle konuştu:
    "Türkiye, kendi milli güvenliğini önceleyerek Rusya'yla bir çalışmaya girmiştir. Bu anlamda Türkiye'nin NATO üyesi ülkeler olan İtalya ve Fransa'yla ortak geliştirdiği füze savunma işbirliği ortadadır. Aynı zamanda Türkiye diğer NATO üyesi ülkelerden bu sistemleri temin etme girişimlerinde bulunmuş ancak bu konuda beklediği desteği görememiştir. Bu gibi açıklamalarımız muhataplarımız açısından oldukça tatmin edici oluyor. Bunun yanında bizlerin tarihi perspektiften bakıldığında Türkiye ve Rusya'nın komşu iki ülke olarak tarihlerinde farklı dönemler yaşandığını fakat gelinen noktada gerek Ortadoğu gerek Orta Asya, Kafkasya, Balkanlar ve Karadeniz açısından bakıldığı zaman Türkiye-Rusya işbirliğinin bölgesel güvenliğe ve istikrara, aynı zamanda bu bölgelerin güvenliğine katkı sağlayan ilişkiler olduğunu biz ifade ediyoruz. Çünkü Rusya'ya karşı şahince ve agresif tutumlar takınan ülkelerin, Rusya'nın reflekslerini doğru okumadan gerilimi daha da tırmandırıcı, çatışmayı teşvik edici adımlar attığını görebiliyoruz. Bunlardansa kontrollü bir şekilde Rusya'yla diyalog kanallarının geliştirilmesinin, Astana ve Soçi süreçlerinin gösterdiği gibi çok daha faydalı, olumlu sonuçlar temin ettiğini paylaşıyoruz. Türkiye burada dengeleyici bir NATO üyesi ülke olarak hem Rusya-NATO ilişkilerine, hem de NATO üyesi ülkelerin Rusya'ya bakışlarında önemli bir rol sahibi olarak bulunuyor."

    Almanya Başbakanı Angela Merkel ile İngiltere Başbakanı Theresa May
    © REUTERS/ Hannibal Hanschke
    Merkel: Türkiye NATO'ya zarar verecek eylemlerden kaçınmalı
    'TÜRKİYE BAZI NATO ÜLKELERİNDEN BEKLEDİĞİ DESTEĞİ GÖREMEDİ'

    Türkiye'nin eski NATO Daimi Temsilcilerinden emekli büyükelçi Onur Öymen de Sputnik'e yaptığı açıklamada NATO'da görev yaptığı dönemde NATO-Rusya ilişkilerinde yakınlaşma olduğunu, ilişkilerin son dönemde gerildiğini ifade ederek "NATO-Rusya ilişkileri son dönemdeki konjonktürde zayıfladı ama Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra ilişkilerde büyük bir yakınlaşma vardı, NATO-Rusya ortaklık konseyi kurulmuştu. Benim NATO büyükelçiliğim sırasında hatırlıyorum, Rusya üst düzeyde ziyaretler yaptı NATO'ya, ortaklık konseyinde beraber çalıştık. O bakımdan Rusya ve NATO sanki Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana ilişkileri eskisi gibi sürdürdü diyemeyiz, NATO'nun kendisi bir yakınlaşma politikası güttü, Rusya da aynı politikayı güttü. Bu ilişkiler niye bozuldu; Ukrayna'daki gelişmeler, Kırım, daha sonra Suriye, bunları biliyoruz. Ama özü itibariyle NATO ile Rusya bir yakınlaşma sürecine girmişti" dedi.

    'TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNİN SÜRDÜRÜLMESİ NATO'YU OLUMSUZ ETKİLEMEZ'

    Türkiye'nin Rusya ile yakın ilişkilerinin, NATO'yu olumsuz yönde etkileme amacının olmadığını ifade eden Öymen, "Türkiye-Rusya ilişkilerinin en azından Türkiye açısından NATO'yu olumsuz yönde etkileme gibi bir amacı olamaz çünkü Türkiye NATO üyesi olarak NATO'nun ortak menfaatlerini, çıkarlarını koruma bilinci içinde hareket etmiştir ancak NATO ülkeleri aynı şekilde hareket etmedi. Açık söylemek gerekirse maalesef bazı NATO ülkelerinden beklediğimiz desteği göremedik. Özellikle terörle mücadelede NATO ülkeleri, Türkiye'ye beklediğimiz desteği göstermedi. Tam tersine PYD gibi bazı terör örgütleriyle işbirliği yaparak Türkiye'nin güvenlik çıkarlarına zarar verdiler. O bakımdan kimsenin Türkiye'yi suçlayacak hali yok, biraz özeleştiri yapmalarında fayda var" diye konuştu.

    Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin NATO üyeliğine karşı bir durum olmadığını da ifade eden Öymen, "Türkiye-Rusya ilişkilerinin sürdürülmesi NATO'yu olumsuz yönde etkilemez. ‘Türkiye NATO üyesi olduğu için başka hiçbir ülkeyle ilişki kuramaz' anlayışı da olamaz. Tabii ki NATO üyeliğimizin gereğini her zaman yaptık, yapacağız. Ama aynı zamanda başka ülkelerle de kendi güvenlik, siyasi ve ekonomik çıkarlarımızın gerektirdiği ilişkileri kurmamız NATO üyeliğimize karşı bir durum değildir" ifadelerini kullandı.

    Etiketler:
    NATO, Türkiye-Rusya İlişkileri, Robert Ashley, Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Berat Çonkar, Onur Öymen
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