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    OHAL İnceleme Komisyonu

    OHAL Komisyonu, 108 bin 100 başvurudan 7 bin 200’ünü karara bağlandı

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    Yurdagül Şimşek
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    Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, OHAL Komisyonu'na 108 bin 100 başvuru yapıldığını, 7 bin 200'ü aşkın başvuru dosyası hakkında da karar verildiğini açıkladı. Yargıya güvenin her geçen gün arttığını kaydeden Gül, yargıya daha fazla güven için ne gibi adımlar atılması gerektiği konusunda da kamuoyu araştırmaları yaptıklarını söyledi.

    OHAL İnceleme Komisyonu
    © AA/
    OHAL Komisyonu'ndan 4316 ret
    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TBMM Genel Kurulu'nda, tartışmalı ve kavgalı bir oturumda kabul edilen seçim ittifaklarına ilişkin yasanın görüşmelerinde milletvekillerinin soruları üzerine Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun çalışmaları hakkında bilgi verdi. Gül, "230 personel, 80'i raportör, hakim, uzman müfettiş olmak üzere, 350 bin evrakın tasnif, kayıt arşivleme işlemi tamamlanmıştır ve 107 bin 175'i kamu görevinden ihraç olmak üzere toplam 111 bin 895 tedbir işlemi gerçekleşmiştir" dedi. Bakan Gül, şöyle devam etti:

    ‘100 BİN 890 BAŞVURUNUN DA KARARA BAĞLANMASI BEKLENMEKTE'

    "Bugün itibarıyla komisyona yapılan başvuru sayısı 108 bin 100'dür ve yine bugün itibarıyla 7 bin 200'ü aşkın başvuru dosyası hakkında karar verilmiştir. Sonuçlanan dosya sayısı dikkate alındığında yine, 100 bin 890 başvurunun da karara bağlanması beklenmektedir. Komisyon, 20'den fazla kurum ve kuruluştan temin ettiği bilgilerle başvuru dosyalarının her birini bireyselleştirerek incelemekte olup gerekçeli kararı yazmaktadır.

    ‘HAFTALIK 700-800 CİVARINDA DOSYA KARARA BAĞLAYACAK NOKTAYA GELMİŞTİR'

    Haftalık yaklaşık 700-800 civarında başvuru dosyasını karara bağlayacak noktaya gelmiştir ve bu hususta komisyon titizlikle, bağımsızca çalışmalarını devam ettirmektedir. Elbette şu ana kadar bir hazırlık çalışmasıydı ama bundan sonra içtihatlarla, kararlarla daha da olabildiğince komisyonun titizlikle bir an evvel çalışmalarını tamamlamasını bizler de bekliyoruz."

    OHAL Komisyonu, belge
    © AA/
    OHAL Komisyonu'nda 3 bin 110 dosya hakkında karar: 40 kişi göreve iade edildi
    ‘YARGIYA GÜVEN HER GEÇEN GÜN ARTMAKTA'

    Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargıya olan güvenin azaldığına yönelik eleştirilere de yanıt verdi. Gül, "Özellikle 17-25 Aralık yargı darbesi girişimiyle Türkiye'de yargı içerisine sızmış FETÖ terör örgütünün özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ayıklanmasıyla birlikte yargıya güvenin arttığını, özellikle o dönemlerde de bu FETÖ terör örgütünün ideolojik, yanlı, hatta örgüt liderini Mesih bile gösteren kararlarını darbe girişimi öncesi yaşadık ve her geçen gün yargıya güven artmaktadır" dedi.

    ‘YARGIYA GÜVENİ DAHA FAZLA ARTIRMAK İÇİN ARAŞTIRMALAR YAPILIYOR'

    Hem Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hem ilgili kuruluşlarla yargıya güvenin daha fazla nasıl artırılacağına ilişkin kamuoyu araştırmaları ve anketler yaptıklarını vurgulayan Bakan Gül, "Avukatlarımıza, yargı mensuplarımıza ve vatandaşlarımıza ‘Yargıya daha fazla güven için ne gibi adımlar atılması gerekir?' konusunda şu anda kamuoyu araştırmaları, anketler de yapıyoruz" diye konuştu. Hükümetin ‘Yargıya güveni daha fazla nasıl artırırız?' konusunda çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Gül, avukatlık mesleği de dahil olmak üzere sınav meselesinin tartışıldığını, noterliğin, noter yardımcılığının yine sınavla ve hukukçulardan seçilmesi konusunun ele alındığını söyledi. Gül, Türkiye'de yargının iş yükünün azaltılmasına yönelik reformların da devam ettiğini vurguladı.

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    Etiketler:
    OHAL Komisyonu, Abdülhamit Gül
    Topluluk kurallarıTartışma
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