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    İmralı Cezaevi

    CPT’den İmralı Cezaevi ziyareti raporu

    © AA/ Arşiv
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    Hüseyin Hayatsever
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    Avrupa Konseyi İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT), İmralı Cezaevi’ne 2016’da gerçekleştirdiği ziyaretin raporunu açıkladı. Raporda mahkumların yakınları tarafından ziyaretine izin verilmesi çağrısında bulunulurken Türkiye’nin rapora yanıtında Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan tarafından ziyaretine 11 Eylül 2016’da izin verildiği belirtildi.

    Abdullah Öcalan
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    Türk Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Avrupa Konseyi bünyesindeki 'İşkencenin ve İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Ceza ve Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi'nin uygulanmasının izlenmesinden sorumlu Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nin (CPT) 28-29 Nisan 2016 tarihlerinde İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu'na gerçekleştirdiği 'ad hoc' (önceden planlanmamış) ziyarete ilişkin hazırladığı rapor ve bu rapora dair Türkiye'nin görüşü, Türkiye'nin izniyle bugün CPT tarafından yayımlandığı belirtildi.

    Bakanlık, açıklamasında "Ülkemiz, Avrupa Konseyi'nin bağımsız denetim mekanizmalarına ve taraf olduğu sözleşmeler çerçevesinde bu mekanizmalarla işbirliğine önem atfetmektedir. AİÖK'ün (Avrupa Konseyi İşkencenin Önlenmesi Komitesi) sözkonusu ziyaret raporunun ve Hükümet görüşlerimizin yayımlanması da bu anlayışı ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

    'CEZAEVİ KOŞULLARI 2013'E GÖRE İYİLEŞTİRİLMİŞ DURUMDA'

    CPT'nin internet sitesinde yayımlanan raporda Öcalan'ın cezaevi koşullarının komitenin Ocak 2013'te yaptığı ziyarete göre kaydadeğer şekilde iyileştirildiği belirtilirken İmralı Cezaevi'nde kalan diğer üç mahkumun cezaevi koşullarının da ‘tatmin edici' olduğu belirtildi. Raporda, komitenin İmralı Cezaevi'ndeki sağlık hizmetleri hakkında olumlu izlenim edindiği de ifade edildi.

    CPT, raporunda İmralı Cezaevi'ndeki mahkumların dış dünyayla iletişimlerinin kısıtlanmasıyla ilgili endişesini dile getirirken buradaki mahkumların 5 yıla yakın bir süredir avukatlarıyla, 18 aydan fazla bir süredir de akrabalarıyla görüştürülmediği ve tüm mahkumların telefonla görüşmelerinin yasaklandığı tespitinde bulundu. CPT, Türkiye'ye İmralı Cezaevi'nde kalan tüm mahkumların istemeleri halinde akrabaları ve avukatları tarafından ziyaretlerine izin verilmesi çağrısında bulundu.

    Abdullah Öcalan
    © AP Photo/ Abdurrahman Antakyali
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    Türkiye, CPT'ye yanıtında Türk mevzuatının uluslararası standartlara uygun olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çeken mahkumların da ziyaretçi hakkı olduğunu, bu doğrultuda Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ile 11 Eylül 2016'da Kurban Bayramı'nda açık görüş gerçekleştirdiğini bildirdi.

    'ÖCALAN 2015'TEN BU YANA 1 MEKTUP GÖNDERDİ'

    Hükümet, CPT'nin isteği üzerine İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi'ndeki mahkumlara gönderilen ve mahkumların gönderdiği mektup sayısını ve bunların kaçının mahkumlara verilip verilmediğini de açıkladı. Buna göre 1 Ocak 2015'ten bu yana Öcalan'a toplam 568 mektup gönderildi. Bu mektuplardan 329'u Öcalan'a verilirken 239'u sakıncalı bulunarak Öcalan'a verilmedi. 1 Ocak 2015'ten bu yana Öcalan, 1 mektup gönderme talebinde bulundu ve bu mektubu göndermesine izin verildi.

    Etiketler:
    Avrupa Konseyi İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT), Abdullah Öcalan, İmralı Cezaevi
    Topluluk kurallarıTartışma
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