Bir haftada 1224 operasyon düzenlendi, 4916 gözaltı gerçekleşti

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA 2568 OPERASYON
İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2568 operasyonda, piyasa değeri 13.481.994 TL olan; esrar, eroin, sentetik kannabinoid maddesi, metamfetamin, uyuşturucu hapı, kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 2.898.013 TL olan; kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3.476 kişi gözaltına alındı.
ARANAN ŞAHISLAR OPERASYONUNDA 1586 KİŞİ YAKALANDI
Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 438 şüpheli gözaltına alındı. Bu yerlerde 34 kg esrar, 3.7 kg eroin, 1.1 kg sentetik kannabinoid, 1.1 kg metamfetamin, 6611 adet uyuşturucu hap, 500 kök kenevir ve 30 tabanca, tüfek ele geçirildi. Son bir haftada ülke genelinde 7764 personelin katılımıyla 'Aranan Şahıslar Operasyonu' düzenlendiğini de belirten İçişleri Bakanlığı, çeşitli suçlardan aranan 1586 kişinin yakalandığını kaydetti.
Siber suçlarla mücadele konusunda da bilgi veren İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 783 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 259 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır" dedi.
3473 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI, 89 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA
İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde, 134'ü denizlerde olmak üzere toplam 3473 düzensiz göçmenin yakalandığını, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 89 organizatörün de gözaltına alındığını bildirdi.
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