Bir haftada 1224 operasyon düzenlendi, 4916 gözaltı gerçekleşti

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde düzenlenen 1224 operasyonda 4916 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakanlığın verdiği bilgiye göre, bir haftada terör örgütü propagandası yaptığı, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunduğu, nefret söylemleri içerdiği iddiasıyla 783 sosyal medya hesabi ile ilgili çalışma yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, 19-26 Mart tarihlerini kapsayan bir haftalık değerlendirme raporunu açıkladı. Buna göre; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 1224 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda terör örgütlerine yardım, yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 1351 Terör (PKK/KCK 686,AŞIRI SOL 32, DEAŞ 65, FETÖ/PDY 568), 3476 Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından ve 89 Düzensiz Göçle Mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4916 kişi gözaltına alındı. Bakanlık açıklamasında, "Son bir haftada yurt içinde 11'i ölü, 10'u sağ, 3'ü teslim olmak üzere toplam 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KAPSAMINDA 2568 OPERASYON

İçişleri Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2568 operasyonda, piyasa değeri 13.481.994 TL olan; esrar, eroin, sentetik kannabinoid maddesi, metamfetamin, uyuşturucu hapı, kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Ayrıca piyasa değeri 2.898.013 TL olan; kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi. Bu operasyonlar kapsamında 3.476 kişi gözaltına alındı.



ARANAN ŞAHISLAR OPERASYONUNDA 1586 KİŞİ YAKALANDI

Sokak satıcılarına yönelik; okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve gerçekleştirilen operasyonlarda 438 şüpheli gözaltına alındı. Bu yerlerde 34 kg esrar, 3.7 kg eroin, 1.1 kg sentetik kannabinoid, 1.1 kg metamfetamin, 6611 adet uyuşturucu hap, 500 kök kenevir ve 30 tabanca, tüfek ele geçirildi. Son bir haftada ülke genelinde 7764 personelin katılımıyla 'Aranan Şahıslar Operasyonu' düzenlendiğini de belirten İçişleri Bakanlığı, çeşitli suçlardan aranan 1586 kişinin yakalandığını kaydetti.

© AA/ 1 haftada 635 sosyal medya hesabıyla ilgili 290 kişi hakkında yasal işlem

Siber suçlarla mücadele konusunda da bilgi veren İçişleri Bakanlığı açıklamasında, "Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 783 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 259 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır" dedi.

3473 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI, 89 ORGANİZATÖR GÖZALTINDA

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içinde, 134'ü denizlerde olmak üzere toplam 3473 düzensiz göçmenin yakalandığını, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 89 organizatörün de gözaltına alındığını bildirdi.