Kayıt
17:00 23 Nisan 2018
Ankara+ 22°C
İstanbul+ 20°C
Canlı Yayın
    Arama
    Nazilerden kaçırılan altın yüklü kamyonlar

    'Türkiye ABD'deki altınlarını, Zarrab davasının sonucunda gelebilecek bir yaptırıma karşı çekti'

    © Flickr /
    Görüş
    URL'yi kısaltın
    Elif Sudagezer
    0 0 0

    GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, Türkiye'nin 2017 yılında altınlarını FED'den çekmesini "stratejik bir hamle" diye nitelendirdi; iktisatçı- yazar Mustafa Sönmez "Bu kararda, Zarrab davasının sonucu olarak ABD'den gelebilecek yaptırım endişe yatıyor olmalı" dedi.

    Altın
    © Sputnik / Oleg Lastochkin
    220 ton altın ABD'den Türkiye'ye getirildi
    Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB), ABD Merkez Bankası (FED) nezdinde kendi mülkiyetinde olan altınların tamamını çektiği yönündeki haberleri, GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan ve iktisatçı- yazar Mustafa Sönmez, Sputnik'e değerlendirdi. Sönmez "Bu kararın arkasında, Zarrab davasının ve Suriye'de ABD ile karşı karşıya gelmenin sonucu olarak ABD'den gelebilecek yaptırım ve emrivakilere yönelik endişe yatıyor gibi görünüyor" dedi.

    Ülkelerin merkez bankalarının, uluslararası piyasalar ve finans kurumlarında değerlendirmelerinin yaygın olduğuna işaret eden Sönmez "Sadece Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) değil bütün merkez bankalarının, aktiflerinde tuttukları altın rezervi ve tahvil gibi değerleri, uluslararası piyasalar veya finans kurumlarında değerlendirmeleri yaygın bir durumdur. Bunu iki nedenle yaparlar. Birinci sebep, yumurtaları farklı sepette tutmak; yani (bu değerlerin bir bölümünü) kendi ülkelerinde tutmak yerine daha güvenli olabilecek yerlere yatırmak istemeleri. İkincisi de, bu rezervleri bir takım başka uluslararası finans kurum, kuruluşlarında tutmaları sebebiyle bir gelir elde ediyor olmaları" diye konuştu.

    Sönmez "TCMB de altın rezervlerinin bir kısmını FED, İngiltere Merkez Bankası ve Uluslararası Ödemeler Bankası gibi kurumlarda tutuyordu. Ancak Türkiye'nin FED'de tutulan 30 ton civarında altını 2017 yılında oradan çekerek iki farklı kuruma aktardığı anlaşıldı. Üstelik bu süreçte Amerika'dan sadece altın rezervleri değil tahvillerin de çekildiği öğrenilmiş; yani oradaki hesap boşaltılmış" dedi.

    ‘TÜRKİYE'NİN HESAPLARI SIFIRLAMASI RADİKAL BİR KARAR'

    Türkiye'nin böyle bir hamle yapmasının iki temel nedeni olduğunu savunan Sönmez, "Bunun akla gelen temel nedenlerinden birisi, Türkiye ve ABD'nin sürdürmekte olduğu şeker rengi ilişkileri. Bir yandan, Amerika'da Zarrab davasının açıklanması beklenen sonucu ve başta Halkbank olmak üzere Türk bankacılık sistemine gelebilecek cezalar; öte yandan da Ortadoğu'da ABD ile karşı karşıya gelişlerin bir sonucu olarak, buradan gelebilecek olası bir emrivakinin yarattığı endişe var" dedi.

    Merkez Bankası'nın Mart ayında yayınlanan faaliyet raporunda görülen bu hamleyi ‘radikal' diye nitelendiren Sönmez "Hükümetin, rejimin talimatıyla Amerika'da hesaplar sıfırlanmış görünüyor. Bu hamlenin tamamen politik kaygılar sebebiyle atıldığını düşünüyorum. Zira hamlenin, rezervlerin azaltılmasının da ötesinde hesap sıfırlama boyutunda olması radikal ve dikkat çekici. ABD'den gelebilecek bir yaptırımdan endişe edildiği ortada" diye ekledi.

    Altın
    © Fotoğraf : Twitter
    Yastık altından 4.4 ton altın çıktı
    ‘TÜRKİYE ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEKİ ALTIN VARLIKLARINI 2002'DE TOPLAMAYA BAŞLADI'

    Konuyu Sputnik'e değerlendiren bir diğer isim ise GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan oldu. Durumun Türkiye'ye özgü olmadığına işaret eden Erkan "Bu Türkiye'ye özgü bir durum değil. Zira İkinci Dünya Savaşı döneminde, Avrupa'da Hitler tehdit olduğu dönemde pek çok ülke, coğrafi konumları ve güvenlikleri sebebiyle altın varlıklarını Amerika'ya kaçırdı. Bu kapsamında Türkiye'nin altın varlıklarının da bir bölümü, New York Merkez Bankası'ndaydı. Ancak 2002'den bu yana Türkiye bu ülkelerdeki altın varlıklarını toplamaya başladı. Bunu diğer ülkeler de yapıyor, süreci Almanya tetiklemişti" dedi.

    Altın rezervlerinin taşınmasının güvenlik sebebiyle uzun süreçleri oluşturduğuna değinen Erkan "Ancak bütün rezervuarı bir anda taşımak mümkün değil. Baktığınız zaman, 2016'dan 2017'ye 220 ton altın çekilmiş. Bunun nakliye zor ve güvenlik riski yüksek bir süreç. Altını taşıdığınız gemi batsa veya uçak düşse rezervin önemli bir bölümünü kaybetmiş olursunuz. Dolayısıyla bu taşıma kademe kademe yapılıyor" dedi.

    ‘FED'DEN TÜM ALTINI ÇEKME HAMLESİ STRATEJİK BİR HAMLE'

    Türkiye'nin altınlarını FED'den çekmesinin, güvenlik kaygılarının sonucu olabileceğine işaret eden Erkan "Yurt dışında tutulan altın rezervleri, güvenliği veya yerinde olup olmadığına ilişkin soru işaretleri sebebiyle tartışma konusu olabiliyor. Bu yüzden Türkiye, bu hamleyi güvenlik sebebiyle de atmış olabilir. Son dönemde ABD'yle Türkiye ilişkilerinin geldiği nokta bir güven bunalımı yaratmış ve Türkiye de bu sebepten tedbir için böyle bir adım atmış olabilir" diye konuştu.

    FED'den çekilen altınların önemli bölümünün İngiltere Merkez Bankası ve Uluslararası Ödemeler Bankası'na aktarıldığını hatırlatan Erkan "Tabii, bu noktada İngiltere'nin de stratejik açıdan ne kadar güvenilir olduğu tartışılsa da ben Türkiye'nin bu adımının stratejik bir adım olduğu görüşündeyim" dedi ve şöyle devam etti:

    "Bu noktada altınların büyük bir kısmının niçin İngiltere Merkez Bankası'nda tutulduğunun cevabının verilmesi lazım. Bu noktada da rezerv güvenliği öne çıkıyor; zira bu kurumlar dünyanın en güvenli altın kasaları olarak biliniyor. Buralardan SWAP yapılarak altın karşılığında döviz alınabiliyor. Altınların tamamının Türkiye'de tutulmasının, pratikte yastık altından bir farkı olmuyor."

    İlgili konular:

    Rus uzman: Amerikalılara olan inanç tükendiği için altınlar geri çekiliyor
    Erdoğan: Yastığın altında veya kolunuzdaki altınlar bize bir şey kazandırmaz
    Etiketler:
    faaliyet raporu, rezerv, döviz, dolar, altın, Uluslararası Ödemeler Bankası, FED, TCMB, İngiltere Merkez Bankası (BOE), Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), Reza Zarrab, Enver Erkan, Mustafa Sönmez, Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere, Almanya, Türkiye, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    THAAD sisteminin bulunduğu üsse inşaat kamyonlarının hükümetin verdiği emir doğrultusunda gelmesi 2017 ortasından bu yana üsse açılan tek yolu kapatan Güney Koreli eylemcilerin tepkisini çekti. ABD'nin bölgeye THAAD sistemi konuşlandırmasına karşı olan eylemciler yolu kapatarak ABD ordusunun üsse yakıt, gıda ve diğer malzemelerin teminini helikopterlerle yapmasına yol açıyordu.
    Tarihi zirve öncesi Güney Koreliler'den THAAD protestosu
    Karikatür
    ABD’de marihuananın federal düzeyde ‘suç olmaktan çıkarılması’ tasarısı sunulacak
    İnfografik
    Suriye'deki güç dengesi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam