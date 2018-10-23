Terapötik Nefes Koçu Utuş: Gökyüzündeki kara delikler insanın kendi yargılarından oluşan bir yer

RS FM’de Gündem Dışı programına katılan ilk Terapötik Nefes Koçu Mehtap Utuş, “İnsan sadece kendisini yargılıyor ve her seferinde başkaları üstünden kendini yargıladıkça bunu kara deliğe atıyor ve kendini hapsediyor. Fizikçilerin bahsettiği gökyüzündeki o kara delik de insanın kendi yargılarından oluşan bir yer” dedi.

Gündem Dışı'nda Serhat Sarısözen'in bu haftaki stüdyo konuklarından biri de Terapötik nefes eğitiminin kurucusu ve ilk Terapötik Nefes Koçu, ‘Nefesten Gelen Şifa' kitabının yazarı Mehtap Utuş'tu. Utuş'un 3 yıl süren çalışmalarının ardından oluşturduğu ‘Terapötik Nefes Koçluğu' eğitim programı ‘Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) Onaylı Koçluk Eğitim Saatleri (ACSTH) Akreditasyon' onayı aldıktan sonra çok sayıda katılımcı Utuş'tan koçluk eğitimi aldı.

‘BU NEFES TEKNİĞİ SAYESİNDE HASTALIK KALMIYOR'

Utuş, "Bedenimize, duyguyu, düşünceyi, varlığı, yokluğu, hastalığı, kini dolduruyoruz. Her şeyi bedene yüklüyoruz. Çünkü yükleyecek başka hiçbir yerimiz yok. Aslında bu yüklediklerimizi dışarıya tam anlamıyla çıkaramama problemimiz var. Tüm bunları organlarımıza yüklüyoruz. Nefesimizi doğru verdiğimizde istediğimiz her şey kendiliğinden gelecek. İçerde tuttuğunuzu dışarıya bırakmaya başladığınızda taze olan içeriye geldiğinde, kendinize ait çok fazla boş alan kalıyor ve siz onu yaratıcılıkla kullanıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Utuş, "Bu nefes tekniği sayesinde hastalık kalmıyor, sizin içinizde olan ortaya çıkıyor" diye konuştu.

‘ALGI BOZULUNCA, DUYMA İŞLEVİ DE BOZULUR'

Utuş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Algı bozulunca, duyma işlevi de bozuluyor. İşte bu, içine kapanıklık ve alınganlık yaratıyor. Duyma işlevi açıldıkça yollar da açılıyor ve bütün sistem değişmeye başlıyor. Bence insan sadece kendisini yargılıyor ve her seferinde başkaları üstünden kendini yargıladıkça bunu kara deliğe atıyor ve kendini hapsediyor. Hatta ben şöyle diyorum: Fizikçilerin bahsettiği gökyüzündeki o kara delik de bence insanın kendi yargılarından oluşan bir yer.

‘HAYATIMIZDAN EN ULAŞILMAZ OLANI ÇIKARTIRSAK, GERİYE KALAN BÜTÜN HEDEFLERİMİZ GERÇEKLEŞİR'

İnsanlar elinde olmayan bir şeyi istediklerinde, bütün sistemleri zorlanmaya başlıyor bir müddet sonra da patlıyor. Buraya hırs giriyor, endişe giriyor, korkular giriyor. İnsanlar kaldıracaklarından daha fazla yük yüklemezlerse hastalanmazlar. Biz bedenimizi, ruhumuzu, nefsimizi çok yoruyoruz. Bunları boşaltmadan iyileşme de gerçekleşmez. Hayatımızdan en ulaşılmaz olanı çıkartırsak geriye kalan bütün hedeflerimiz gerçekleşir."

Utuş'a göre, Terapötik Nefes Nelere Fayda Sağlar:

Bedenin bağışıklık sistemini güçlendirir.

Biyolojik yaşlanma sürecini yavaşlatır.

Zihinsel olarak gençleştirir.

Stres belirtilerini azaltır.

Farkındalığı yükseltir.

Yaratıcılığı açar ve körükler.

Ruhsal büyümeyi gerçekleştirir.